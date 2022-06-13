Астролог назвала неблагоприятные для свадьбы даты летом 2022 года

Даже если ваша свадьба выпала на неблагоприятную дату, не отчаивайтесь, ведь важнее всего — это совместимость с партнером, а не положение звезд.

Лето — пора свадебных церемоний в России. Однако влюбленным следует внимательнее выбирать дату для заключения брака. Астролог рассказала, в какие числа лучше НЕ узаконивать отношения.

Первый период: до 16-го июня

В эти дни Венера, планета любви и гармонии, переживает соединение с Юпитером, отвечающим за узаконивание отношений и социальный статус. Кажется, что эти двое дополняют друг друга, но в действительности они порой находятся по разные стороны баррикад.

«Венера как бы намекает нам, что неосторожные, резкие и неожиданные прыжки в брачную тему могут обернуться последующей мучительной расплатой», — объяснила астролог.

По словам Широковой, остерегаться выходить замуж в эти даты стоит тем, кто принял решение без раздумий. Бросаться в омут головой не значит следовать голосу разума.

«Венера, планета любви и гармонии, несмотря на положении обители в знаке Тельца, именно в эти дни переживает соединение с Ураном — планетой неожиданностей и не всегда приятных сюрпризов», — пояснила Анастасия Широкова.

Звезды говорят, что резкие шаги в какой-то момент могут привести к печальным последствиям. При этом тем, кто давно запланировал торжество на эти дни, можно не беспокоиться.

Второй период: с 27-го июня по 3-е июля