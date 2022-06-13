Астролог назвала неблагоприятные для свадьбы даты летом 2022 года
Даже если ваша свадьба выпала на неблагоприятную дату, не отчаивайтесь, ведь важнее всего — это совместимость с партнером, а не положение звезд.
Лето — пора свадебных церемоний в России. Однако влюбленным следует внимательнее выбирать дату для заключения брака. Астролог рассказала, в какие числа лучше НЕ узаконивать отношения.
Первый период: до 16-го июня
В эти дни Венера, планета любви и гармонии, переживает соединение с Юпитером, отвечающим за узаконивание отношений и социальный статус. Кажется, что эти двое дополняют друг друга, но в действительности они порой находятся по разные стороны баррикад.
«Венера как бы намекает нам, что неосторожные, резкие и неожиданные прыжки в брачную тему могут обернуться последующей мучительной расплатой», — объяснила астролог.
По словам Широковой, остерегаться выходить замуж в эти даты стоит тем, кто принял решение без раздумий. Бросаться в омут головой не значит следовать голосу разума.
«Венера, планета любви и гармонии, несмотря на положении обители в знаке Тельца, именно в эти дни переживает соединение с Ураном — планетой неожиданностей и не всегда приятных сюрпризов», — пояснила Анастасия Широкова.
Звезды говорят, что резкие шаги в какой-то момент могут привести к печальным последствиям. При этом тем, кто давно запланировал торжество на эти дни, можно не беспокоиться.
Второй период: с 27-го июня по 3-е июля
В конце июня произойдет соединение Солнца и Черной Луны. Затем к ним присоединится Луна. Такое сочетание выльется не в самые радужные последствия для влюбленных. Особенно если они решили узаконить отношения в этот непростой период.
«Странное неприятное планетарное ядро, функционально работающее против любых семейных тем. Ведь светила относятся к гендерным планетам», — объяснила эксперт.
По словам астролога, такое сочетание может привести к проблемам в семейно-родовой сфере. Как-никак главную роль в этом соединении играют светила, олицетворяющие мать и отца. Однако подобное сочетание не подразумевает теплых и здоровых отношений между мужчиной и женщиной.
Третий период: с 27-го по 31-е июля
В эти даты не лучшие отношения выстроятся между Венерой и Черной Луной.
«Негоже, когда планеты малого и большого счастья находятся в ссоре. Тем более что одна из них отвечает за любовь, а вторая за брак, социальный статус», — рассказала Анастасия Широкова.
Ситуацию ухудшит нежелание Луны сотрудничать с Юпитером. Первая поссорится с управителем Стрельца в квадрате, что означает большие проблемы в делах сердечных.
Четвертый период: с 7-е по 14-е августа
Первая половина августа, как показывают звезды, не слишком благоприятна для заключения брака. Причина тому — встреча Луны с Плутоном.
«В эти дни наша героиня Венера будет находиться в оппозиции с Плутоном — планетой разрушений», — объяснила астролог Широкова.
Эксперт напомнила, что счастье новобрачных не всегда зависит от даты их свадьбы. Для построения крепкого брака куда важнее совместимость партнеров, а не положение светил.