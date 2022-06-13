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Данилко показал свою «маму» без грима во время прогулки по Киеву

Limon.ee
Данилко показал свою «маму» без грима во время прогулки по Киеву
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Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, поделился редкими фото со своей знаменитой «мамой», артисткой и близкой подругой Инной Белоконь, пишет RUS TVNET.

Украинский артист редко делится совместными снимками с Белоконь, на которых она запечатлена без сценического образа, но на этот раз Данилко решил опубликовать в Instagram серию фотографий со своей знаменитой "мамой".

"После концерта в метро "Майдан Незалежности", - подписал артист фотографии, которые были сделаны после благотворительного выступления для защитников на станции метро "Майдан Незалежности".

Данилко надел свою привычную чёрную медицинскую маску на подбородок и кепку, а Инна Белоконь прогулялась с рюкзаком в лёгком платье. Артисты проехались в подземке, сидя на эскалаторе, попозировали возле турникетов, а также остановились на Майдане.

Как известно, Данилко после начала полномасштабной войны в Украине все время находится в своей квартире в Киеве.

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