Данилко показал свою «маму» без грима во время прогулки по Киеву

Украинский артист редко делится совместными снимками с Белоконь, на которых она запечатлена без сценического образа, но на этот раз Данилко решил опубликовать в Instagram серию фотографий со своей знаменитой "мамой".

"После концерта в метро "Майдан Незалежности", - подписал артист фотографии, которые были сделаны после благотворительного выступления для защитников на станции метро "Майдан Незалежности".

Данилко надел свою привычную чёрную медицинскую маску на подбородок и кепку, а Инна Белоконь прогулялась с рюкзаком в лёгком платье. Артисты проехались в подземке, сидя на эскалаторе, попозировали возле турникетов, а также остановились на Майдане.