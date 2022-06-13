У выпускников сейчас время экзаменов, и мыслей о том, куда же податься. Учиться или нет, чему учиться, и где учиться? Информацией поделилась Неля Корнфельд, карьерный стратег и консультант по развитию Procareer
ТОП самых актуальных специальностей в Эстонии
Выбор нелегкий, и иногда проще пойти по самому простому пути - выбрать популярную профессию, или послушать, что настойчиво советуют родители.
Но дело в том, что времена меняются, и те профессии, которые казались востребованными раньше, могут быть совершенно ненужными в будущем. А у родителей иногда, к сожалению, не всегда получается исходить из реальных интересов своих детей, и они просто подталкивают их в сторону “лучшего” и “нужного”.
Топ-5 самых актуальных специальностей, на которые можно выучиться в Эстонии (высшее образование):
- IT (TalTech — все специальности с факультета инфотехнологии, IT Kolledž — все специальности, Tartu Ülikool — informaatika, arvutitehnika, со специализацией на robootika)
- Медицина, стоматология (Tartu Ülikool — arstiteadus, hambaarstiteadus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool — все специальности)
- Инженерия (TalTech— практически все специальности с инженерного факультета, особенно интересная — tootearendus ja robootika, Tallinna Tehnikakõrgkool — большой выбор специальностей)
- Маркетинг с фокусом на онлайн-маркетинг (Tartu Ülikool — ettevõttemajandus, disainmõtlemine ja digiturundus, TalTech — ärindus, со специализацией на turundus)
- Генная технология (Tartu Ülikool — geenitehnoloogia, TalTech— rakenduskeemia ja geenitehnoloogia)
А также список полезных в будущем специальностей можно дополнить: физиотерапией (Tartu Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool — füsioteraapia), финансами (TalTech — ärindus / со специализацией на ärirahandus, Tartu Ülikool — ettevõttemajandus, Tallinna Tehnikakõrgkool — ärijuhtimine со специализацией на finantsjuhtimine), специальностями, связанными с окружающей средой (TalTech — maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad, Tartu Ülikool — geoloogia ja keskkonnatehnoloogia).
Топ-5 прикладных специальностей (средне-специальное образование):
- Повар (Tallinna Teeninduskool, Kehtna Kutsehariduskeskus, Viljandi Kutseõppekeskus, Kuressaare Ametikool)
- Слесарь, сварщик (Tallinna Tööstushariduskeskus, Viljandi Kutseõppekeskus, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool)
- Специальности, связанные с ремонтом машин (Tallinna Tööstushariduskeskus - все специальности с факультета транспортной техники, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Viljandi Kutseõppekeskus)
- Строительство (Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Viljandi Kutseõppekeskus, Tallinna Kopli Ametikool)
- Электрик (Järvamaa kutsehariduskeskus,Viljandi Kutseõppekeskus, Tallinna Kopli Ametikool
Кроме того, все специальности из списка, относящегося к высшему образованию, можно изучать и на уровне средне-специального образования, например:
- медицина в Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
- IT в Kehtna Kutsehariduskeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Viljandi Kutseõppekeskus, Tallinna Tööstusharisuskeskus
- маркетинг (Tallinna Majanduskool)
О выборе учебного заведения
Учебное заведение есть смысл выбирать исключительно тогда, когда есть четкое представление о том, чем хотелось бы заниматься в будущем. Если, по вашим оценкам, нет шанса поступить в хороший университет, то поступать в колледж с сомнительной репутацией только для того, чтобы получить диплом, смысла нет. Тогда лучше выбрать сильное учебное заведение, предлагающее востребованное средне-специальное образование.
Сейчас ситуация с учебными заведениями в Эстонии достаточно ровная, но, думаю, все помнят времена, когда на экономистов и юристов учили не только в университетах, но и в сомнительных учебных заведениях, от которых сейчас не осталось и следа. Поэтому я рекомендую присматриваться и к истории учебного заведения, и к учебному составу, и к программе, которая должна полностью соответствовать интересам будущего студента.
Очень удобный поиск по всем образовательным заведениям Эстонии тут: https://tahvel.edu.ee/#/curriculums
Хотелось бы напомнить про немаловажный аспект: работа должна приносить не только финансовую выгоду, но и удовольствие.
Я часто сталкиваюсь на своих консультациях с людьми, оказавшимися в сложной ситуации — карьерном кризисе, который нередко совпадает с кризисом среднего возраста. Достигнув определённых успехов в карьере, эти люди примерно к 40 годам начинают понимать, что работа не приносит им удовольствия. А без удовольствия на работу ходить уже не хочется. У кого-то есть чёткое понимание, чем бы они хотели заниматься, но им кажется, что поезд уже ушёл, переучиваться поздно, и менять карьеру в таком возрасте уже нет смысла. А другие в ещё более сложной ситуации — они вообще не понимают, чем бы они хотели заниматься. Есть хорошая новость: это всё поправимо, и этим людям можно помочь. Но лучше попытаться сделать правильный выбор уже в начале своей взрослой жизни. Давайте разберёмся, что для этого нужно.
Интересы и хобби
Начинать нужно с того, что интересно человеку. Чем хочется заниматься в свободное время? К чему лежит душа? О чём хочется читать и смотреть фильмы? С людьми каких профессий общаться?
Почему это важно? Да потому, что можно себя замотивировать на любой стадии жизни, и работать на той или иной работе, потому что это престижно, потому что она хорошо оплачиваемая, потому что вроде неплохо получается эту работу делать и даже потому, что сама работа не пыльная и спокойная. Но если работа не интересна по-настоящему, то в один прекрасный день эта мотивация исчезнет и станет грустно. А возможно, что и плохо на физическом уровне.
Приведу пример.
Человек пошёл учиться на юриста, потому что все близкие твердили, что это хороший выбор. И вот, допустим, этот человек поступил в Тартуский университет, с трудом его окончил. Не по любви учился, а зубрил, и получил диплом «с отличием», потому что человек оказался перфекционистом: если начал, то надо доделать, и обязательно идеально, и на полпути университет бросать нельзя.
После университета устроился на работу, старался как мог, делал карьеру, и лет через 15 прошел по всем ступеням карьерной лестницы. Его знают в стране как отличного адвоката, он выигрывает сложные дела и зарабатывает хорошие деньги. Его семья прекрасно обеспечена. Но вот на душе кошки скребут, и на самом деле хочется не в суд идти, а рисовать и творить. Но когда этим заниматься, когда все привыкли, что он с утра до вечера зарабатывает и обеспечивает семью? Рисовать-то он и в детстве любил, и делал это в любую свободную минуту. И получалось отлично. И поступать на самом-то деле хотел в Художественную академию. Но его отговорили. Потому, что художник — это не профессия.
Итак, начинать нужно с того, что приносит искреннюю радость и вызывает интерес, и только потом двигаемся дальше.
Тип характера и способности
Все знают про экстравертов и интровертов, но это очень грубое разделение. Есть много различных систем, которые помогают разобраться в типах характера. Я не буду здесь вдаваться в подробности, расскажу только о том, что важно при выборе профессии.
А важно понимать детально, что означает та или иная профессия, какую работу можно будет делать с определённым образованием, и сможет ли человек со своим характером делать именно эту работу. Работа может требовать повышенной точности, внимания к деталям и усидчивости, и подходить скорее человеку, которому не нужно излишнее внимание. А теперь представьте себе, что будет, если эту профессию выберет человек, у которого с детства были сложности с концентрацией? А если его конек — видеть целостную картину, не замечая при этом мелочей, а также любовь к общению и склонность к тщеславию?
Очень важны способности, причём отмечать их хорошо бы с детства. У кого-то легко идут языки — схватывает на лету. Другой — никак не в состоянии запомнить элементарные фразы, боится говорить. У кого-то явные способности в реальных предметах, а с гуманитарными — всё сложно. Но, оценивая способности ребенка, важно убедиться, что дело не в слабом учителе. Бывают ситуации, когда способности есть, но учитель просто не умеет объяснить, а печать остаётся на всю жизнь: «я не способен», хотя на самом деле это совсем не так.
Приведу пример.
Девочка в школе много времени проводила в театральном кружке. Не стеснялась себя проявлять, была активной, лидером в классе и любила заниматься организаторской деятельностью, но с подачи родителей решила пойти учиться на бухгалтера. С цифрами ей было ей нелегко, но, благо, в наше время есть калькуляторы и специальное программное обеспечение. Пошла она в бухгалтерию, но в её отчётах часто проскальзывали ошибки, а сама она медленно утопала в своей рутинной и скучной для неё работе.
В один прекрасный день после пяти лет бухгалтерии она написала заявление об уходе и ушла в никуда. И винила себя за то, что не справилась. И вокруг все говорили о том, как же она безответственно она себя ведёт. Прошло ещё несколько лет метаний по разным неподходящим для неё работам, пока эта взрослая девочка не начала серьёзно задумываться о своём призвании и способностях, вспомнила о своих детских интересах. Снова пошла в театральную студию и отводит там душу по вечерам. Собирается поступать в соответствующее учебное заведение и мечтает о работе на сцене. Я уверена, у неё всё получится!
Перспектива
Теперь, когда мы подумали об интересах, характере и способностях, нужно задуматься о перспективности выбранного пути. Мир в последние десятилетия стремительно меняется, и все те специальности, в которых требуется решение стандартных рутинных задач, постепенно исчезают, и людей заменяет искусственный интеллект.
Поэтому нужно обратить внимание на те профессии, в которых заменить человека сложно. Но не путайте такие профессии с популярными и внезапно модными! Например, одна из таких относительно новых областей — это онлайн-маркетинг. Сейчас все, кому не лень, учат всех, кому не лень, таким вещам, как SEO, копирайтинг, контент-маркетинг. Это всё очень полезные вещи, и эти профессии, несомненно, нужны. Но нужно ли каждому второму становиться SEO-экспертом? Скорее нет.
В Эстонии, да и не только, одной из самых популярных специальностей являются инфотехнологии. Хороших программистов сейчас действительно днём с огнём не сыщешь. А всё потому, что если человек пошёл в IT не по зову души, а потому, что все идут, не будет у него перспектив в этой области.
Для родителей
Родители, не давите на своих детей в выборе профессии. Да, вам кажется, что вы лучше знаете. Но дайте детям сделать собственный выбор, услышать себя и свои истинные желания. Если ребенок не знает, куда идти учиться, и хочет идти работать, не переубеждайте его! Год на неквалифицированной работе может помочь определиться с выбором, чем человек хочет заниматься в будущем.
В конце концов, можно и не получать высшее образование. В современном мире само по себе наличие диплома никому не обеспечивает достойного дохода и хорошей работы. И, по хорошему, не все имеют способности для получения высшего образования. Кому-то более чем достаточно уровня техникума, а оттуда уже будут прекрасные перспективы в прикладной профессии. Поэтому просто помогите своим детям в поиске себя. Поддержите их в любых начинаниях, а советы давайте только если вас об этом попросили.
Если следовать такой схеме, то вероятность остаться на каком-то этапе жизни недовольным своим выбором профессии крайне мала.