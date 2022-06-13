ТОП самых актуальных специальностей в Эстонии

Очень удобный поиск по всем образовательным заведениям Эстонии тут: https://tahvel.edu.ee/#/curriculums

Хотелось бы напомнить про немаловажный аспект: работа должна приносить не только финансовую выгоду, но и удовольствие.

Я часто сталкиваюсь на своих консультациях с людьми, оказавшимися в сложной ситуации — карьерном кризисе, который нередко совпадает с кризисом среднего возраста. Достигнув определённых успехов в карьере, эти люди примерно к 40 годам начинают понимать, что работа не приносит им удовольствия. А без удовольствия на работу ходить уже не хочется. У кого-то есть чёткое понимание, чем бы они хотели заниматься, но им кажется, что поезд уже ушёл, переучиваться поздно, и менять карьеру в таком возрасте уже нет смысла. А другие в ещё более сложной ситуации — они вообще не понимают, чем бы они хотели заниматься. Есть хорошая новость: это всё поправимо, и этим людям можно помочь. Но лучше попытаться сделать правильный выбор уже в начале своей взрослой жизни. Давайте разберёмся, что для этого нужно.

Интересы и хобби

Начинать нужно с того, что интересно человеку. Чем хочется заниматься в свободное время? К чему лежит душа? О чём хочется читать и смотреть фильмы? С людьми каких профессий общаться?