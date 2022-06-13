В минувшую среду премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила в соцсетях, что заразилась коронавирусом. Однако уже в воскресенье она чувствовала себя настолько хорошо, что играла в баскетбол в открытой одежде, демонстрируя свою отличную физическую форму, пишет Elu24.
В ПРЕКРАСНОЙ ФОРМЕ! ⟩ Санна Марин одолела коронавирус и уже умчалась на тренировку
В воскресенье, 12 июня, премьер-министр Финляндии Санна Марин опубликовала в Instagram stories видеоролик, на котором она играет в баскетбол в открытой одежде. «Корону одолела», — добавила она, ударив баскетбольным мячом по корзине.
8 июня Санна Марин объявила в Twitter, что у нее положительный результат на коронавирус. «Вчера ночью поднялась температура, утром сделала экспресс-тест дома, который оказался положительным. Симптомы легкие, и я чувствую себя хорошо», — сказала тогда Марин.
Minulle nousi viime yönä lämpöä ja tein aamulla koronan kotitestin, joka oli positiivinen. Oireet ovat lieviä ja voin hyvin. Olen tehnyt säännöllisesti kotitestejä runsaan matkustamisen vuoksi. Alkuviikon testini ovat olleet negatiivisia.— Sanna Marin (@MarinSanna) June 8, 2022
Премьер-министр Финляндии заболела после проведения накануне, 7 июня, традиционной летней министерской вечеринки. 6 июня Марин также устроила вечеринку для журналистов.