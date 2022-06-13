Пн, 13.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В ПРЕКРАСНОЙ ФОРМЕ! ⟩ Санна Марин одолела коронавирус и уже умчалась на тренировку

Annaliisa Köss
, reporter-toimetaja
Санна Марин одолела коронавирус и уже умчалась на тренировку
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: AFP / Scanpix

В минувшую среду премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила в соцсетях, что заразилась коронавирусом. Однако уже в воскресенье она чувствовала себя настолько хорошо, что играла в баскетбол в открытой одежде, демонстрируя свою отличную физическую форму, пишет Elu24.

В воскресенье, 12 июня, премьер-министр Финляндии Санна Марин опубликовала в Instagram stories видеоролик, на котором она играет в баскетбол в открытой одежде. «Корону одолела», — добавила она, ударив баскетбольным мячом по корзине.

Фото: Kuvatõmmis Instagrami loost

8 июня Санна Марин объявила в Twitter, что у нее положительный результат на коронавирус. «Вчера ночью поднялась температура, утром сделала экспресс-тест дома, который оказался положительным. Симптомы легкие, и я чувствую себя хорошо», — сказала тогда Марин.

Премьер-министр Финляндии заболела после проведения накануне, 7 июня, традиционной летней министерской вечеринки. 6 июня Марин также устроила вечеринку для журналистов.

Ключевые слова
Наверх