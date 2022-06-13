В ПРЕКРАСНОЙ ФОРМЕ! ⟩ Санна Марин одолела коронавирус и уже умчалась на тренировку

В минувшую среду премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила в соцсетях, что заразилась коронавирусом. Однако уже в воскресенье она чувствовала себя настолько хорошо, что играла в баскетбол в открытой одежде, демонстрируя свою отличную физическую форму, пишет Elu24.