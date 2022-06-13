10 способов быстрее загореть и сохранить загар надолго

Впереди отпуск, и так хочется привезти себе из него в подарок красивый загар. Даже недели у моря бывает достаточно, чтобы обрести приятный сияющий цвет кожи. Мы подобрали лучшие советы, которые помогут тебе быстрее загореть и дольше сохранить эффект «солнечного поцелуя», пишет The Voice