Впереди отпуск, и так хочется привезти себе из него в подарок красивый загар. Даже недели у моря бывает достаточно, чтобы обрести приятный сияющий цвет кожи. Мы подобрали лучшие советы, которые помогут тебе быстрее загореть и дольше сохранить эффект «солнечного поцелуя», пишет The Voice
10 способов быстрее загореть и сохранить загар надолго
10 способов быстрее загореть и сохранить загар надолго
Подготовь кожу к загару
Подготовка к солнечным ваннам не менее важна, чем сам процесс. Прежде чем узнать, как надолго сохранить загар после моря, познакомься с простыми правилами его получения. Эти несложные бьюти-приемы помогут начать отдых во всеоружии.
- В течение недели или двух перед поездкой к солнцу ежедневно пользуйся деликатным скрабом или пилингом. Омертвевшие клетки на поверхности кожи приводят к тому, что темный пигмент ложится неровно. Только избегай средства с фруктовыми кислотами – они увеличивают риск получения ожога.
- Начни пить витамины А и Е, комплексно или по отдельности. Витамин А стимулирует выработку меланина, ты быстрее станешь шоколадной. Заодно он помогает как можно дольше сохранить загар. А витамин Е смягчает и увлажняет кожу, что позволит ей прекрасно выглядеть.
- Пей морковный сок, богатый бета-каротином, который также необходим для выработки меланина. Помни, что бета-каротин жирорастворимый, то есть для его усвоения необходимы жиры. Добавляй в сок сливки или ложечку растительного масла.
Чтобы сохранить загар после моря, загорай правильно
- Чтобы извлечь из отдыха сплошные плюсы и не заработать солнечный ожог или стареющую кожу, постарайся загорать правильно. Соблюдение советов, как правильно находиться на солнце, поможет не только сохранить здоровье, но и обрести ровный стойкий загар.
- Когда цель — быстро загореть, не надо по часу лежать (стоять), поворачиваясь то одной стороной к солнцу, то другой. Кстати, расслабившись, ты рискуешь уснуть и получить тепловой удар или обгореть. Лучше и быстрее загар ложится, когда ты находишься в движении. Играй, бегай, веселись, а солнышко сделает свое дело.
- Если ты помнишь, то загар должен быть не только быстрым, но еще красивым и здоровым. Находись на солнце до 11-12 часов дня и после 16. Как бы сильно ты не хотела получить и сохранить загар после моря, нельзя давать высокую нагрузку на кожу. Знакомь ее с ультрафиолетом дозировано! Иначе превратишься в живой уголек, и тело будет беспощадно болеть.
- Обязательно пользуйся солнцезащитным кремом. Наноси его за 20 минут до появления на солнце (не на пляже!) и обновляй потом каждые два часа, если и инструкции не указано иначе. Это средства, не влияющие на скорость получения золотистого оттенка, но позволяющие получить ровный загар и обеспечивающие его сохранение. Крем с невысоким SPF (до 15) в меньше степени блокирует УФ-лучи. Но для светлой кожи и первых дней на солнце уровень защиты должен быть повыше. Только не бери крем, оставшийся с прошлого года, у них обычно короткий срок годности после вскрытия.
- Быстро загореть на солнце поможет средство с бронзаторами. Это не автозагар, а специальный лосьон или крем с компонентами, стимулирующими выработку мелатонина, чтобы как можно дольше сохранить загар после моря.
- Загорая, пей! Воду, конечно. Она поможет одинаково сохранить как отличное самочувствие, так и летний загар на море, сохранить который тебе будет проще. Увеличь свою дневную норму на литр, твоя кожа скажет тебе «спасибо» и будет упругой и гладкой, несмотря на обезвоживающее действие ультрафиолета.
- Перед сном обязательно наноси питательный крем из линии «После солнца» или любой смягчающий и успокаивающий. Это даст коже как возможность отдохнуть и восстановиться к следующему дню, так и усилит цвет и поможет сохранить красивый загар на лице и теле.
Как надолго сохранить морской загар
- Когда вернешься с моря, мой тело кофейной гущей. Не растирай! Часто кофе рекомендуют использовать как скраб, и это действительно отличная идея того, как сохранить турецкий загар. Но не в том случае, если ты хочешь оставить темный отлив кожи. Просто легкими движениями нанеси кофейную гущу на тело и смой теплой водой. Кофе усилит пигментацию. Кстати, если ты ищешь способ, как сохранить загар после солярия надолго, то тут кофе тоже поможет.
- Умывайся чаем. Спитая заварка – отличный антисептик, предотвращает воспаления и прыщи, чайный экстракт подтягивает, освежает кожу и помогает дольше сохранить загар после солярия или пляжа, как будто ты вчера прибыла с побережья.
- Раз в неделю наноси легкий автобронзант. Ты не рискуешь стать оранжевой или пятнистой, ведь кожа уже загорела! Поддержи ее с помощью автозагара и наслаждайся эффектом месяцами. Это крем, не только сохраняющий загар, но и слегка приумножающий его, с его помощью можно сохранить загар надолго как после солярия, так и после отдыха на море.
- Не ходи в сауну и баню, не растирай кожу полотенцем. Бережнее, нежнее обращайся с ней, только промакивай. Такой же принцип действий, если ты не знаешь, как сохранить загар после солярия. Никакого перегрева и трения!
- Ешь семгу! Сохранить полученный в солярии или морской загар подольше помогают как жирные сорта рыбы, так и сливочное масло, томаты и сыры. Помни про продукты с витаминами А, Е, С.
- Не забывай о бета-каротине! Помимо его употребления внутрь можешь побаловать кожу маской из смеси кокосового масла и морковного сока, она отлично помогает в деле сохранения загара.
- Как еще можно сохранить загар в домашних условиях? Принимай прохладный душ, а не теплую ванну. Прохладная вода не распаривает кожу, значит верхний эпидермис не будет удаляться. Тонизируя сосуды и кожу, ты при этом замедлишь процесс отшелушивания пигментированных слоев. Ты еще очистишь себя хорошенько скрабами, как привыкла, потерпи до осени, если хочешь продлить загар.
- Не увлекайся очищающими процедурами. Это уточнение к предыдущему совету, в том числе относительно проблемы, как сохранить загар на лице. Ведь его мы умываем и обрабатываем гораздо чаще, чем остальные части. Если до поездки пилинги хороши, то для удержания темного пигмента они губительны. После воздействия ты должна думать не только о том, как сохранить загар, но и как не травмировать чувствительную кожу. Не стирай мочалкой окрашенный слой и не беспокой тело абразивными средствами хотя бы некоторое время.
- Увлажняй кожу. Мы писали, как сохранить загар после отпуска с помощью питательных кремов. Но важную роль играют и увлажняющие мази. Кожа после солнца стала сухой, пострадавшие клетки готовятся к удалению. Смазывай тело перед сном и утром, по возможности и в течение дня. У данных средств должна быть плотная текстура.
- Если позволяет погода, то можно в свободное время или на выходных отправиться на природу и позагорать, тем самым освежив свой загар и укрепив его. Загорелая кожа хорошо «впитывает» солнечные лучи, и часа-двух в неделю вполне достаточно. Это прекрасная возможность сохранить загар и восстановить силы, как будто ты только что вернулась с моря.