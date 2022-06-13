ЛЕТНИЕ МГНОВЕНИЯ ⟩ Кейт Пентус-Розиманнус наслаждается жаркой пляжной погодой со своей дочерью

«Разговор матери и дочери», — написала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус в своем недавнем посте в Instagram и поделилась прекрасной фотографией с песчаного пляжа, на котором также запечатлена ее дочь Ити Лоретта, родившаяся в августе прошлого года.

По публикациям в Instagram видно, что девочка быстро растет и уже делает первые попытки самостоятельности.

«Мы всегда будем защищать твое право на то, чтобы почудить и совершать маленькие забавные трюки в любое время», — написала министр 1 июня, в День защиты детей, когда поделилась со своими подписчиками забавной фотографией, на которой изображен счастливый ребенок с едой повсюду.

Кейт Пентус-Розиманнус (46) и Рейн Розиманнус (53) рассказали о том, что ожидают ребенка, в мае прошлого года.