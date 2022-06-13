Пн, 13.06.2022
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Популярный эстонский телеведущий показал растущий животик своей беременной возлюбленной

Limon.ee
Популярный эстонский телеведущий показал растущий животик своей беременной возлюбленной
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Роберт Роол.
Роберт Роол. Фото: PetCity

Ведущий Kanal 2 Роберт Роол в очередной раз поделился в Instagram красивым снимком себя и своей беременной возлюбленной с растущим животиком, пишет Elu24.

Роберт Роол (31), всегда улыбающийся ведущий, в очередной раз поделился в Instagram забавной фотографией со своей возлюбленной Маарьей, демонстрирующей растущий животик. Если месяц назад Роберт прокомментировал подобное фото просто сердечком, то сегодня он выбрал смайлик, выражающий удивление.

В конце февраля Роол объявил в Instagram о том, что они с Маарьей ждут первенца.

Роберт сообщил Elu24, что ребенок родится летом и он очень и очень желанный. «Сегодня было много поздравлений, и мы с моей спутницей очень благодарны за это», — сказал он.

В марте Роол также поделился забавным снимком себя с возлюбленной, на котором также были розовые воздушные шарики на заднем плане, из чего можно было сделать вывод, что пара делится подсказкой о поле будущего ребенка.

Телеведущий Роберт Роол и его возлюбленная Маарья вместе с начала 2021 года. Красавица родом из Хаапсалу и работает в скорой помощи в Таллинне.

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