Популярный эстонский телеведущий показал растущий животик своей беременной возлюбленной

Роберт Роол (31), всегда улыбающийся ведущий, в очередной раз поделился в Instagram забавной фотографией со своей возлюбленной Маарьей, демонстрирующей растущий животик. Если месяц назад Роберт прокомментировал подобное фото просто сердечком, то сегодня он выбрал смайлик, выражающий удивление.

В конце февраля Роол объявил в Instagram о том, что они с Маарьей ждут первенца.

Роберт сообщил Elu24, что ребенок родится летом и он очень и очень желанный. «Сегодня было много поздравлений, и мы с моей спутницей очень благодарны за это», — сказал он.

В марте Роол также поделился забавным снимком себя с возлюбленной, на котором также были розовые воздушные шарики на заднем плане, из чего можно было сделать вывод, что пара делится подсказкой о поле будущего ребенка.