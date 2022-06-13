ГОРЯЧЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ⟩ Танцевальный фестиваль закончился ожогами для нескольких танцоров: солнце раскалило черное покрытие сцены

«Охота за кубком на время закончилась, в финал вышли взрослые шоу-танцоры или подопечные Моники Туви. К сожалению для многих из нас, это закончилось неожиданными травмами, но то, что не убивает, делает нас сильнее, и мы еще станцуем», — сказано на странице TantsuGeen в Facebook.

А именно, женщины отправились на танцевальный фестиваль Kuldne karikas («Золотой кубок») в Тарту. Однако для нескольких танцоров праздник закончился в отделении неотложной помощи. «В этот раз никто ничего не сломал, но со сцены ушли с ожогом 2 степени, потому что погода была отличная и солнце раскалило черное покрытие сцены», - пишет в комментарии к публикации на своей странице руководитель труппы Моника Туви.

Танцорам должны были выступать босиком. «Другие отделались немного легче, но я получила ожог второй-B степени и несколько недель буду не в форме!» - ответила участница труппы.