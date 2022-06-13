Из финансового менеджмента в защитники дикой природы: финский банкир обвиняется в жестоком обращении с животными

По словам властей, ситуация в приюте Nordic Wildlife Care настолько плоха, что жизнь животных находится под угрозой, сообщает Helsingin Sanomat.

По данным газеты, отчеты о проверках, проведенных местными властями, показывают, в частности, что телят кормили из грязного шланга с острым концом, а также им не давали достаточно пищи, в результате чего у телят наблюдался недостаточный вес. Животные также жили практически друг на друге в большом, грязном и опасном сарае. Косули, лоси, тюлени, рыси и даже лебеди живут вместе друг с другом.

Eläintarhat | Markku Harju ”nenutteli” hirveä ja otti satoja villieläimiä hoiviinsa – Kuvat ja raportit paljastavat karun totuuden hoitolasta https://t.co/uI5uo9wblP — Helsingin Sanomat (@hsfi) June 11, 2022

По данным Helsingin Sanomat, Харью потерял право содержать животных еще в конце прошлого года. В интервью газете Харью заявил, что планирует отремонтировать помещение, и не согласился с обвинениями, что у телят имеются проблемы с недостатком веса.

Несмотря на трудности, Nordic Wildlife Care в последние годы получил десятки тысяч евро государственной поддержки. Харью также был недавно выбран Северным регионом Финской лиги охраны природы в качестве победителя экологической премии года.

Заповедник дикой природы Харью ранее получал много внимания и признания. В 2015 году Харью рассказывал, что большинство животных остаются в приюте всего на несколько часов или несколько дней, после чего их выпускают обратно в дикую природу.