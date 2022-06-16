Смотрите, кто пришел на клиентский вечер в салон Astieks

По словам представителя немецкой фирмы SieMatic Тобиаса Хольцхауэра, компания считается изобретателем кухни без ручек. «В основе новой системы кухни без ручек от немецкого бренда SieMatic лежит инновационная утопленная ручка, которая определяет внешний вид в сочетании с изящными пропорциями. Канал имеет высоту и глубину в 6,5 мм. Его проект выдвигает на первый план тактильные свойства. Встроенные светодиодные полосы подчеркивают красивые линии. Подобные углубления делают дизайн мебели современным и не разрушают архитектурную форму», - отметил Хольцхауэр на презентации в Таллинне.