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Смотрите, кто пришел на клиентский вечер в салон Astieks

Limon.ee
Смотрите, кто пришел на клиентский вечер в салон Astieks
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В салоне дизайна Astieks прошел клиентский вечер, на котором рассказали о эргономичных кухнях немецкой фирмы SieMatic. Согласитесь, кухня - это место, где раскрывается индивидуальность человека. Место, где вы проводите время не только с собственными мыслями, но и вдохновляющие часы с продуктами и друзьями.

По словам представителя немецкой фирмы SieMatic Тобиаса Хольцхауэра, компания считается изобретателем кухни без ручек. «В основе новой системы кухни без ручек от немецкого бренда SieMatic лежит инновационная утопленная ручка, которая определяет внешний вид в сочетании с изящными пропорциями. Канал имеет высоту и глубину в 6,5 мм. Его проект выдвигает на первый план тактильные свойства. Встроенные светодиодные полосы подчеркивают красивые линии. Подобные углубления делают дизайн мебели современным и не разрушают архитектурную форму», - отметил Хольцхауэр на презентации в Таллинне.

Одна из особенностей новой кухни SieMatic SLX PURE – фасады без ручек.
Одна из особенностей новой кухни SieMatic SLX PURE – фасады без ручек. Фото: OLEG PHOTOGRAPHY

Понятно, что современная кухня – это сочетание функциональности, новых технологий, интересных текстур и геометрических форм, и актуальные тренды не предполагают никаких четких рамок. «На первый план выходит самобытность, оригинальность и уникальность интерьера. При этом очень актуальны просторность и простота. Кухня должна дарить ощущение комфорта и уюта», - подчернул эксперт.

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