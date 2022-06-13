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Пять советов, как сделать окрошку полезной для здоровья

Limon.ee
Пять советов, как сделать окрошку полезной для здоровья
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Окрошка. Иллюстративное фото
Окрошка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Тепло наступило, а значит, пришло время освежающего и любимого многими блюда — окрошки. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала wday.ru, как сделать это блюдо более полезным.

Не чистить огурцы

Именно в шкуре огурцов содержится большое количество клетчатки, которая переваривается в организме два часа. Благодаря этому человек долго может не испытывать чувство голода, но если овощ все же почистить — этот процесс в организме сокращается до 20 минут.

Добавлять много зелени

В этих продуктах также много клетчатки и витаминов группы В. Особенно полезно добавлять в окрошку кинзу или рукколу. Последняя обладает не только множеством полезных элементов, но и легкой горчинкой и кислинкой, что позволяет не добавлять в блюдо хрен и горчицу. Также в виде зелени можно использовать щавель или отвар из него.

Не использовать колбасу

Врач не видит в этом продукте ничего полезного, а наоборот считает, что в некоторых моментах колбаса может навредить здоровью. Зухра Павлова предлагает добавлять в окрошку отварную курицу или говядину.

Заменить квас на кефир

Дело в том, что большинство квасов сейчас содержат сахар, кислоты и пищевые добавки. Поэтому окрошку лучше делать либо на хорошем хлебном напитке без этих ингредиентов, или же на кефире с жирностью до 3,2%.

Не есть окрошку холодной

Любая холодная пища может привести к спазму желчных путей и переохлаждению слизистых оболочек. Это означает, что жиры не перевариваются, двигательная активность кишечника уменьшается и все это может привести к проблемам со стулом. Поэтому вкусное блюдо лучше употреблять либо теплым, ибо комнатной температуры.

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