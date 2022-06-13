Разлучницы и хищницы: самые опасные женщины по гороскопу

Роль матери Терезы ей вскоре надоест. Она тихо зевнет в кулачок и удалится от забот, застряв где-нибудь в ресторанчике с приятельницами. А в это время, томясь от одиночества, верный муж готовит ужин, занимается с детьми и тоскливо смотрит на часы, ожидая ее прихода. Нет, он уже давно не ропщет: женщина-Водолей приучила его к смирению.

10-е место: женщина-Козерог

Женщина, родившаяся по этим знаком, — сущий калькулятор. Она рациональна до мелочей и даже в любви видит некую арифметику, когда нужно все подсчитать и разложить по полочкам. Неудивительно, что женщина-Козерог уже до похода в ЗАГС составит в уме брачный контракт, в котором будет выверен каждый пункт.

Сердечная привязанность зачастую для нее — просто пшик: высокие чувства всегда находятся под пятой здравого смысла. Мужчина, привыкший романтизировать отношения, бежит от нее без оглядки. А тот, кто не успел, будет жалеть себя до конца жизни, что не помешает ему нежно, иногда безответно любить свою «мучительницу».

9-е место: женщина-Стрелец