евеста олигарха Доронина, модель Кристина Романова, отметила 28-летие на Ибице в кругу близких. Во время ночной вечеринки к празднику присоединилась незваная гостья, бывшая жена бизнесмена Виталия Южилина Илона Столье. Это не понравилось Кристине, и она попросила Илону покинуть мероприятие, пишет «Стархит».
На дне рождения невесты олигарха Владислава Доронина разгорелся скандал
О произошедшем в подробностях рассказал бывший главред Tatler Ариан Романовский в своем Telegram-канале «Оливье с икрой».
«Владислав Доронин для своей девушки снял вип-зону прямо за диджейским пультом. В тот вечер в клубе веселилась и умопомрачительная красотка Илона Столье в моднейшем луке Saint Laurent. Она в какой-то момент оказалась за столиком Кристины Романовой — танцевала в компании их общих друзей.
По слухам, это не на шутку разозлило именинницу. Она, не стесняясь в выражениях, ясно дала понять, что думает о происходящем. Предприняла несколько попыток выставить Столье за ограждение. Как будто перед ней была никому не известная техно-кобра, приползшая к вип-столику за халявным джин-тоником», — поделился Романовский.
Илона Столье молчать не стала и рассказала Ариану свое видение ситуации. «Во-первых, поздравляю Кристину с днем рождения. А еще отдаю себе отчет в том, что некрасиво приходить без приглашения. Я, конечно же, поступила некорректно. Но реакция Кристины меня обескуражила. Я не пришла к ней домой помочь задуть свечи на торте, не уселась к ней за стол во время праздничного ланча. Давайте не забывать, что Hi — это шумный ночной клуб. Довольно наивно ожидать полной приватности, когда вокруг тысячи людей стоят на ушах под Black Cofee.
Там были наши общие друзья, с которыми я общалась. Танцевала себе тихонечко в уголочке. В скромном черном платье. Хорошо, что не надела салатовый костюм Mugler. Наверно, меня бы тогда за волосы вышвырнули. А наутро у меня бы, не дай Бог, еще и ячмень вскочил! Одному из общих друзей Кристина вдруг стала шипеть: «Что тут делает Илона Столье? Пусть уходит». Обычно мне платят, чтобы я пришла на вечеринку!» — заявила Илона. Столье не стала скрывать разочарования в Кристине Романовой, которую раньше считала добрым и открытым человеком.
«Кто она вообще такая? Я слышала про Волгоград (родина Романовой, — прим. ред.) исключительно хорошее — там живут открытые, добрые и душевные люди, не в пример Кристине. Мне говорят: «Кристина — это такая модель, жена Доронина». Я лично не знаю ни такую модель, ни то, что у Доронина есть жена. Причем стоило бы все это разборок, если бы уже через полчаса вечеринка не сошла на нет. Все зевали, пялились в телефоны, а потом вообще разошлись. Скучные люди. Но я рада, что в итоге мы с моим другом Даней Че весело танцевали одни.
Сколько раз я устраивала дни рождения, во время которых для меня прежде всего был важен комфорт гостей и теплая обстановка. Даже на камерных праздниках, которые мне закатывал Миша Друян, оказывались люди, которых я не звала и не знала. Но мне бы в голову не пришло отравлять вечер скандалами. Желаю Кристине в личном новом году быть чуточку расслабленнее», — подчеркнула блондинка.