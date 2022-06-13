На дне рождения невесты олигарха Владислава Доронина разгорелся скандал

О произошедшем в подробностях рассказал бывший главред Tatler Ариан Романовский в своем Telegram-канале «Оливье с икрой».

«Владислав Доронин для своей девушки снял вип-зону прямо за диджейским пультом. В тот вечер в клубе веселилась и умопомрачительная красотка Илона Столье в моднейшем луке Saint Laurent. Она в какой-то момент оказалась за столиком Кристины Романовой — танцевала в компании их общих друзей.

По слухам, это не на шутку разозлило именинницу. Она, не стесняясь в выражениях, ясно дала понять, что думает о происходящем. Предприняла несколько попыток выставить Столье за ограждение. Как будто перед ней была никому не известная техно-кобра, приползшая к вип-столику за халявным джин-тоником», — поделился Романовский.

Илона Столье молчать не стала и рассказала Ариану свое видение ситуации. «Во-первых, поздравляю Кристину с днем рождения. А еще отдаю себе отчет в том, что некрасиво приходить без приглашения. Я, конечно же, поступила некорректно. Но реакция Кристины меня обескуражила. Я не пришла к ней домой помочь задуть свечи на торте, не уселась к ней за стол во время праздничного ланча. Давайте не забывать, что Hi — это шумный ночной клуб. Довольно наивно ожидать полной приватности, когда вокруг тысячи людей стоят на ушах под Black Cofee.