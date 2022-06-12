«Вкусно - и точка» вместо McDonald's - под таким брендом открылись первые 15 точек в Москве и Московской области. Среди них - ресторан быстрого питания на Пушкинской площади, который был первым рестораном, открытым в России настоящим «Макдоналдс» в 1990-м году.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вкусно - и точка: открытие McDonald's в Москве состоялось под другим брендом
В первый день работы рестораны открылись в 10 часов утра, правда, без завтраков.
13 июня заведения заработают по обычному графику, а завтраки станут доступны. Пока в них не будет того, что называлось «МакКафе» и «МакКиоски», не будет пока действовать и услуга доставки. О запуске этих сервисов компания обещает сообщить позже.
Меню обновленного ресторана "Макдоналдс" осталось прежним, но названия блюд изменены - из них убрана приставка "Мак".
В меню значатся "Чизбургер" и "Двойной Чизбургер", бургеры "Гранд" и "Двойной Гранд", "Гранд Делюкс", "Фиш Бургер", картофель фри, пирожки, наггетсы, креветки, а также куриные крылышки, мороженое с начинками. Цены в категории еды варьируются от 39 рублей за вафельный рожок до 348 рублей за "Двойной Гранд". В напитках цены варьируются от 55 рублей за чай до 109 за кофе-глясе.
Униформа сотрудников также кардинально изменилась. Так как сеть обязана провести тотальное дебрендирование, после открытия не допускается использование никаких узнаваемых предметов одежды со старыми логотипами. Знаменитые бейсболки, а также галстуки, фартуки, ремни и прочие атрибуты со значком McDonald’s уберут с глаз долой. Их нельзя использовать ни в одном помещении и даже за пределами ресторана. На уличной форме логотипы собирались попытаться удалить или закрыть шевроном. Даже старые бейджики решили убрать и выпустить новые — в виде картофеля фри, который обмакнули в соус, пишет iz.ru.
В новом варианте предлагалось женщин одеть в белое платье в горошек и черный фартук, мужчин в белую рубашку в горошек и черные брюки. В качестве головного убора — кепки без логотипов или сеточки для волос.
Александр Говор, купивший российский бизнес "Макдоналдс", заявил о намерении открывать от 50 до 80 обновленных ресторанов в неделю.