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Накатала жалобу: Семенович закатила истерику в отеле

Limon.ee
Накатала жалобу: Семенович закатила истерику в отеле
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Анна Семенович
Анна Семенович Фото: Sergei Karpukhin

42-летнюю звезду не устроило обслуживание, пишет utro.ru.

42-летняя звезда российской сцены, актриса Анна Семенович столкнулась с неприятной ситуацией: бывшая «блестящая» решила забронировать номер в трех звездах где-то в Московской области, где столкнулась просто с ужасающим уровнем сервиса.

Поначалу Анну отказывались даже заселять – с собой у нее не было паспорта. Не помог даже выдающийся бюст, потому что на ресепшене работала девушка. Ну а от номера звезда просто выпала в осадок – вокруг царила грязь.

Номер обошелся в восемь тысяч рублей. Звезда не понимает, что за что платила: ремонта нет, всюду грязь, утюг явно видал свои лучшие дни где-то далеко в прошлом. А на просьбу принести капучино с миндальным молоком принесли жирное коровье.

В итоге 42-летняя певица написала на отель жалобу. Хотя поклонники заявляют, что Семенович зазвездилась, та парирует, что у людей, на минуточку, может быть лактозная непереносимость. Так что все претензии к отелю.

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