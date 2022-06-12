Скончался Игорь Дудинский. Журналисту было 75 лет. Последние дни отец режиссера Валерии Гай Германики находился в реанимации с инфекционно-токсическим шоком, пишет «Стархит».
Отец Валерии Гай Германики умер в больнице
Мужчина находился в геронтологическом центре, медики диагностировали у пациента инфекционно-токсический шок. Его состояние оценивали как крайне тяжелое. Известно, что сначала Дудинского привезли в геронтологический центр. Потом его перевели в специализированную больницу.
Известный режиссер не общалась с отцом. Ее родители расстались, когда девочке был год. Отец совсем не поддерживал бывшую супругу и дочь. При получении паспорта Валерия Игоревна Дудинская решила сменить имя на Германика Валерия Гай Александровна. Отчество она взяла от отчима, так как не хотела носить отчество родного папы.
Дудинский родился в Москве в семье экономиста Ильи Владимировича Дудинского. В 1961 году познакомился с коллекционером Леонидом Талочкиным, увлекся авангардным искусством, которое не признавалось официальными советскими властями. Был постоянным участником столичной богемной жизни. В 1965 году поступил на экономический факультет МГУ, но вскоре его оттуда исключили. Из-за этого Дудинский скрывался от армии, проводил время с Талочкиным, жил в Архангельской и Вологодской областях.
Скитался по северным монастырям, а позже работал в Институте международного рабочего движения. Спустя три года снова поступил в МГУ, но уже на другой факультет — журналистики. В 1972 год был лишен диплома и сослан в Магадан. Там он трудился на местном телевидении. По возвращении в Москву работал корреспондентом в газете «Говорит и показывает Москва», «Огонек», «Советская культура». На протяжении 10 лет работал в Издательском доме «Мегаполис-экспресс». После чего получил должность главного редактора газеты «Московский корреспондент». Был женат тринадцать раз.