Отец Валерии Гай Германики умер в больнице

Мужчина находился в геронтологическом центре, медики диагностировали у пациента инфекционно-токсический шок. Его состояние оценивали как крайне тяжелое. Известно, что сначала Дудинского привезли в геронтологический центр. Потом его перевели в специализированную больницу.

Известный режиссер не общалась с отцом. Ее родители расстались, когда девочке был год. Отец совсем не поддерживал бывшую супругу и дочь. При получении паспорта Валерия Игоревна Дудинская решила сменить имя на Германика Валерия Гай Александровна. Отчество она взяла от отчима, так как не хотела носить отчество родного папы.

Дудинский родился в Москве в семье экономиста Ильи Владимировича Дудинского. В 1961 году познакомился с коллекционером Леонидом Талочкиным, увлекся авангардным искусством, которое не признавалось официальными советскими властями. Был постоянным участником столичной богемной жизни. В 1965 году поступил на экономический факультет МГУ, но вскоре его оттуда исключили. Из-за этого Дудинский скрывался от армии, проводил время с Талочкиным, жил в Архангельской и Вологодской областях.