Сегодня ночью практически безлюдную таллиннскую улицу Ахтри огласили крики «Россия, вперед!». Видимо, это были нетрезвые хулиганы. Видео происходившего прислал нам в редакцию читатель. Смотрите сами!
ВИДЕО ⟩ За Россию, надрывая глотку: что происходило ночью в Таллинне на улице Ахтри
За Россию, надрывая глотку: что происходило ночью в Таллинне на улице Ахтри
Кажется, что такое поведение - пьяная выходка. Согласитесь, если употребил лишнего, то лучше как можно быстрее идти или ехать домой, а не нарушать спокойный сон других?