Мужчина, выгуливающий собаку в Выру: я в шоке от слов полицейского

1 июня житель Выру Юри гулял со своей собакой по улице Петсери на берегу озера Тамула. «Я пошел выгулять свою маленькую собачку и увидел издалека, что по парку бегает большая собака, лает, пытаясь ловить предеметы, которые бросала ей женщина, дрессируя», — говорит Юри Elu24.

«Моя собака испуганно посмотрела на большую собаку и прижалась ко мне. Я громко сказал, чтобы ту большую собаку немедленно заткнули и посадили на поводок. Напомнил, что в таллиннском парке Кадриорг только что произошло жестокое нападение собаки на маленькую собаку и ее хозяина. Тогда женщина высокомерно отрезала: «Вот как умеют эти собаки!»

Юри был потрясен сказанными ею словами: «То есть женщина оправдывала жестокое нападение собаки. Я сказал, что она явно больная». Мимо проезжал и остановился темно-серый полицейский автобус VW Transporter. Задний борт автобуса был поднят. Я увидел большую металлическую клетку для собак с одной открытой дверью. Полицейский, стоявший у этого автобуса, повысил голос, словно угрожая мне, сказав: «Кого вы здесь называете больными людьми?»

Полицейский автобус. Иллюстративное фото Фото: Arvo Meeks

По словам мужчины, дальше было так: большую собаку загнали в клетку, та пыталась вырваться из клетки и напасть и на его собаку, и на него, злобно гавкала, но, к счастью, сотрудник полиции быстро закрыл дверь фургона, иначе последствия могли бы быть непредсказуемыми.

"У меня высокое давление, я почувствовал себя плохо. Я только успел сказать: «Тот факт, что вы являетесь должностным лицом, не дает вам права нападать, запугивать или угрожать гражданам и собакам, гуляющим на поводках», — говорит Юри, который считает, что полиция не должна дрессировать своих собак в местах, не предназначенных для таких целей.

По словам мужчины, в случившемся признался и третий сотрудник полиции, мужчина, который был вежлив, не оправдывал непрофессиональное поведение своих коллег и был совершенно корректен и спокоен.

Обстоятельства выясняются

Elu24 несколько раз пытался получить больше информации об этом случае от полиции, но единственный ответ, который мы получили, был такой: дело расследуется.