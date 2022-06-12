В редакцию Elu24 написал житель Выру, который рассказал историю о прогулке с собакой, едва не закончившейся для него трагедией.
Мужчина, выгуливающий собаку в Выру: я в шоке от слов полицейского
1 июня житель Выру Юри гулял со своей собакой по улице Петсери на берегу озера Тамула. «Я пошел выгулять свою маленькую собачку и увидел издалека, что по парку бегает большая собака, лает, пытаясь ловить предеметы, которые бросала ей женщина, дрессируя», — говорит Юри Elu24.
«Моя собака испуганно посмотрела на большую собаку и прижалась ко мне. Я громко сказал, чтобы ту большую собаку немедленно заткнули и посадили на поводок. Напомнил, что в таллиннском парке Кадриорг только что произошло жестокое нападение собаки на маленькую собаку и ее хозяина. Тогда женщина высокомерно отрезала: «Вот как умеют эти собаки!»
Юри был потрясен сказанными ею словами: «То есть женщина оправдывала жестокое нападение собаки. Я сказал, что она явно больная». Мимо проезжал и остановился темно-серый полицейский автобус VW Transporter. Задний борт автобуса был поднят. Я увидел большую металлическую клетку для собак с одной открытой дверью. Полицейский, стоявший у этого автобуса, повысил голос, словно угрожая мне, сказав: «Кого вы здесь называете больными людьми?»
По словам мужчины, дальше было так: большую собаку загнали в клетку, та пыталась вырваться из клетки и напасть и на его собаку, и на него, злобно гавкала, но, к счастью, сотрудник полиции быстро закрыл дверь фургона, иначе последствия могли бы быть непредсказуемыми.
"У меня высокое давление, я почувствовал себя плохо. Я только успел сказать: «Тот факт, что вы являетесь должностным лицом, не дает вам права нападать, запугивать или угрожать гражданам и собакам, гуляющим на поводках», — говорит Юри, который считает, что полиция не должна дрессировать своих собак в местах, не предназначенных для таких целей.
По словам мужчины, в случившемся признался и третий сотрудник полиции, мужчина, который был вежлив, не оправдывал непрофессиональное поведение своих коллег и был совершенно корректен и спокоен.
Обстоятельства выясняются
Elu24 несколько раз пытался получить больше информации об этом случае от полиции, но единственный ответ, который мы получили, был такой: дело расследуется.
«Мы очень серьезно относимся к таким жалобам и продолжим проверку обстоятельств, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, — заявила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Лийс Кригул. - Аналогичная жалоба была подана нам, и в настоящее время мы выясняем обстоятельства».