При похудении, как правило, из рациона исключают определенный список калорийных фруктов и ягод. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ! ⟩ Диетолог назвала самые калорийные фрукты и ягоды
Диетолог назвала самые калорийные фрукты и ягоды
По словам эксперта по здоровому питанию, это виноград, банан, хурма и черешня. Также не следует злоупотреблять арбузом и дыней, отметила диетолог и поделилась подробностями. И дело тут, по ее словам, даже не в калориях.
«На арбузе многие даже устраивают разгрузочные дни, но сладкий арбуз повышает уровень глюкозы в крови, как пиво — оно тоже малокалорийное, но уровень глюкозы оно повышает сильнее сахара, как будто мы сироп выпили, эти моменты тоже стоит учитывать», — предупредила специалист.
Тем, кто особенно тщательно следит за уровнем сахара: диабетикам, людям с инсулинорезистентностью, избыточной массой тела диетолог напомнила, что все сладкие фрукты богаты сахарозой. Соломатина посоветовала выбрать зеленое яблоко, а не красное, поскольку в нем больше хлорогеновой кислоты, способствующей снижению веса. Если хочется съесть сладкого, лучше съесть красное яблоко, а не конфету или пирожное, резюмировала врач.