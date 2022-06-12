НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ! ⟩ Диетолог назвала самые калорийные фрукты и ягоды

По словам эксперта по здоровому питанию, это виноград, банан, хурма и черешня. Также не следует злоупотреблять арбузом и дыней, отметила диетолог и поделилась подробностями. И дело тут, по ее словам, даже не в калориях.

«На арбузе многие даже устраивают разгрузочные дни, но сладкий арбуз повышает уровень глюкозы в крови, как пиво — оно тоже малокалорийное, но уровень глюкозы оно повышает сильнее сахара, как будто мы сироп выпили, эти моменты тоже стоит учитывать», — предупредила специалист.