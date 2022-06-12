«Либо позвоночник треснет, либо я задохнусь»: женщина с 17 размером груди умирает из-за лишнего веса

Людмила всегда была склонна к полноте, за что получала порицание родителей. В какой-то момент их отношения совсем испортились, и женщина начала заедать стресс, что, конечно, отразилось на ее фигуре. В 2011 году женщина забеременела и ушла в декрет, но ее возлюбленный испугался ответственности и... ушел к другой.

Людмила в студии НТВ Фото: скриншот с youtube.com

Оставшись с маленьким ребенком на руках, Люда не смогла выплачивать ипотеку, за что банк забрал квартиру. Пришлось переехать в общежитие. Стресс, неконтролируемые приемы пищи, гормональный сбой привели к тому, что грудь с 4 размера увеличилась до 17. «Сейчас я вешу 136 килограммов. На мне будто второй человек. Позвоночник либо треснет, либо я задохнусь под тяжестью собственного бюста», — призналась женщина в эфире шоу «За гранью» на телеканале НТВ.

Женщина показала, как тяжело ей живется с такой ношей Фото: скриншот с youtube.com

Как и любая обладательница слишком пышных форм, она сталкивается с дефицитом нижнего белья, а шить на заказ не позволяют финансы. Поэтому она покупает лифчики самого большого размера, расшивает их, делая больше и шире.

В какой-то момент Людмила поняла — так жить больше нельзя и отправилась в больницу, но эндокринологи лишь разводят руками, ведь нужно делать пластическую операцию, а у женщины нет денег, чтобы лечь под нож хирурга. «Спать на спине не могу, у меня грудь оказывается рядом с головой, может задушить меня», — сокрушается несчастная.

Людмила говорит, что набрала после рождения ребенка Фото: скриншот с youtube.com

Впрочем, две ее подруги не спешат оправдывать Людмилу. По их словам, вместо того, чтобы заниматься собой, она постоянно ест и на все просьбы заняться собой огрызается. Только силой им удалось заставить позвонить ее редакторам НТВ и приехать на программу.

Присутствовавшие на шоу эксперты сказали, что героине нужно делать операцию не только на груди, но и на желудке — как только его уменьшат, Людмила будет меньше есть, и это положительно скажется на ее весе, он будет уходить.

Сергей Соседов остался в шоке от увиденного Фото: скриншот с youtube.com

В итоге она отправилась в больницу, где палата была больше, чем ее комната в общежитии. В течение шести часов ей делали операцию, уменьшили бюст, а также желудок. Сейчас Людмиле предписана строгая диета и регулярные физические нагрузки.