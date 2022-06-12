В Сети обсуждают синий костюм сына белорусского лидера и желтое платье его одноклассницы, пишет Topnews.
ПОНЯТНО, ЗА КОГО БЕЛОРУССИЯ ⟩ Образ Коли Лукашенко и его спутницы на выпускном напомнил украинский флаг
Судя по появившимся в Сети фото его синий костюм вкупе с желтым платьем девушки, которая стояла рядом с ним на вручении аттестатов, вызвала у пользователей только одну ассоциацию - с государственным флагом Украины.
Напомним, что семнадцатилетний сын главы Беларуси стал золотым медалистом, а церемония вручения ему выходного документа, привлекла внимание СМИ и Сети.
Комментаторы не поскупились на выражение мнения о происходившем. Некоторые из них иронизировали, что охранная агентура приставила к Коле «девочку в желтом платье» нарочно, чтобы спровоцировать скандал.
В свою очередь комментаторы новости в telegram-канале Anton S Live интересовались, не будет ли проблем у девочки, или сам Коля «посылает сигнал».
«За сине-жёлтые наряды не посадят, не?», «Уже все написали, как он сочетается нарядами со своей одноклассницей», – цитирует пользователей Medialeaks.
Сообщалось, что вуз, в который отправится наследник Лукашенко, пока неизвестен. Сам глава Белоруссии заявлял, что на Западе он учится точно не будет.
Возможно, что после школы Коля отправится в армию, но официально вопрос остается открытым.