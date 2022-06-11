В столичном Кадриорге можно познакомиться с искусством и культурой Испании. На выставке на открытом воздухе представлены высококачественные копии картин из Национального музея Прадо в Мадриде.
Всемирно известное испанское искусство выставлено в Кадриорге
Всемирно известное испанское искусство выставлено в Кадриорге
Музей Прадо - один из самых известных художественных музеев мира. Многие картины в коллекциях музея являются шедеврами в истории искусства. Хотя большинство работ принадлежат испанским художникам, в коллекции музея также входят произведения XVI-XVII века мастеров из Италии и Нидерландов.
Шедевры Прадо никогда не покидают свой дом, поэтому в экспозиции, расположенной возле Кадриоргского художественного музея, представлены высококачественные копии. В музее Прадо хранится более 8200 картин, на выставке представлены 50 самых известных - от «Менин» Диего Веласкеса до «Махи обнажённой» Франсиско Гойи.
Выставка под открытым небом открыта до 12 июня.
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