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Всемирно известное испанское искусство выставлено в Кадриорге

Limon.ee
Всемирно известное испанское искусство выставлено в Кадриорге
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Кадриоргский дворец
Кадриоргский дворец Фото: Wikipedia

В столичном Кадриорге можно познакомиться с искусством и культурой Испании. На выставке на открытом воздухе представлены высококачественные копии картин из Национального музея Прадо в Мадриде.

Музей Прадо - один из самых известных художественных музеев мира. Многие картины в коллекциях музея являются шедеврами в истории искусства. Хотя большинство работ принадлежат испанским художникам, в коллекции музея также входят произведения XVI-XVII века мастеров из Италии и Нидерландов.

Шедевры Прадо никогда не покидают свой дом, поэтому в экспозиции, расположенной возле Кадриоргского художественного музея, представлены высококачественные копии. В музее Прадо хранится более 8200 картин, на выставке представлены 50 самых известных - от «Менин» Диего Веласкеса до «Махи обнажённой» Франсиско Гойи.

Выставка под открытым небом открыта до 12 июня.

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