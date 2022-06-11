Всемирно известное испанское искусство выставлено в Кадриорге

Музей Прадо - один из самых известных художественных музеев мира. Многие картины в коллекциях музея являются шедеврами в истории искусства. Хотя большинство работ принадлежат испанским художникам, в коллекции музея также входят произведения XVI-XVII века мастеров из Италии и Нидерландов.