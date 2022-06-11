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Игрок сборной Англии разрушил семью, влюбившись в проститутку и потратив на нее 65 000 евро

Limon.ee
Игрок сборной Англии разрушил семью, влюбившись в проститутку и потратив на нее 65 000 евро
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Пара за романтичным ужином. Фото иллюстративное.
Пара за романтичным ужином. Фото иллюстративное. Фото: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Звезду сборной Англии выгнала жена после того, как она узнала, что он потратил £55 000 (65 000 евро) на проститутку, в которую влюбился, сообщает Gazeta.ru с ссылкой на Daily Mail.

По информации таблоида, игрок сборной, имя которого не раскрывается, вел непристойную переписку с фотографиями, когда сидел со своими детьми, и говорил, что идет навещать больную мать, отправляясь на свидания.

Издание пишет, что он потратил £35 000, чтобы видеться с возлюбленной в любое время, и еще £20 000 на подарки, которые включали ожерелье за £2500.

При этом ранее спортсмен уже попадался в изменах, он обещал измениться. Жена уличила его в измене, учуяв чужие духи и найдя переписку в телефоне, пока футболист был в душе. Женщина выгнала мужа из дома и отправилась к родителям.

Отмечается, что жена согласна простить супруга, если тот согласится круглосуточно транслировать для нее свое местоположение.

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