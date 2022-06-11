«Надеемся, вы не откажете»: Джонни Деппу поступило интересное предложение из России

Актер выиграл иск против своей бывшей жены Эмбер Херд всего несколько дней назад и уже пожинает плоды своего успеха. Продажи аромата Dior, который он рекламировал, стремительно взлетели.

Депп уже начал получать предложения о сотрудничестве. Одно из них пришло откуда он точно не ждал.

Один из российских сервисов доставки еды связался с Джонни в соцсетях и предложил ему стать лицом их компании. Маркетологи уже даже подготовили макеты будущих банеров. На одном из них Депп предстал в образе брутального курьера. Об этом узнал телеканал «360».

«Надеемся, что вы увидите наше предложение и не откажете», — заявили представители компании.