После победы над бывшей женой актер стал нарасхват. Джонни Деппу направила интересное предложение о сотрудничестве российская компания, переает Popcornnews.
«Надеемся, вы не откажете»: Джонни Деппу поступило интересное предложение из России
«Надеемся, вы не откажете»: Джонни Деппу поступило интересное предложение из России
Актер выиграл иск против своей бывшей жены Эмбер Херд всего несколько дней назад и уже пожинает плоды своего успеха. Продажи аромата Dior, который он рекламировал, стремительно взлетели.
Депп уже начал получать предложения о сотрудничестве. Одно из них пришло откуда он точно не ждал.
Один из российских сервисов доставки еды связался с Джонни в соцсетях и предложил ему стать лицом их компании. Маркетологи уже даже подготовили макеты будущих банеров. На одном из них Депп предстал в образе брутального курьера. Об этом узнал телеканал «360».
«Надеемся, что вы увидите наше предложение и не откажете», — заявили представители компании.
От другого, не менее оригинального предложения, только что открестился Димаш.
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