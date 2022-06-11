В Швеции обнаружен новый коронавирус

Теперь ученые обнаружили распространение нового коронавируса у рыжих полевок. Вирус был назван вирусом Гримсо, пишет Science Alert.

«Мы не знаем, опасен ли этот новый вирус для людей; впрочем, это открытие - хорошее напоминание о том, почему нам нужно следить за вирусами в дикой природе, особенно теми, которые переносят животные, находящиеся рядом с нами», - пояснил исследователь Оке Лундквист.

Рыжие полевки - одни из самых распространенных грызунов в Европе. Их жизнь часто пересекается с жизнью людей. Известно, что эти грызуны переносят и вирус Пуумала, который вызывает у людей геморрагическую лихорадку.

В поисках приюта при плохой погоде эти грызуны имеют свойство поселяться в домах, повышая для людей риск подцепить этот вирус.

Пока что не наблюдается, чтобы новый вирус переносился от этих животных на людей, однако если Covid-19 нас чему-то и научил, то тому, что мы уже ни в чем не можем быть уверены. Именно поэтому очень важно продолжать следить за распространением различных вирусов среди диких животных.