Шесть растений для ценной микрозелени для здоровья организма

Микрозелень содержит до 40 раз больше ценных питательных веществ, чем такие же взрослые растения. Кроме того, ростки и микролистья не только вкусны и очень полезны, но и очень просты в выращивании даже в домашних условиях. Для этого понадобятся семена, миска с водой, марля и подоконник. Микрозелень растет от одной до трех недель, в зависимости от своего вида, затем урожай срезают. "Чтобы микрозелень обеспечивала организм всеми необходимыми веществами, важно употреблять ее именно в период вегетации. Не нужно выращивать зелень крупнее, потому что в дальнейшем растение тратит активные вещества на свой рост и созревание", - говорит помощник фармацевта аптечной сети Apotheka Агнесе Юрса.