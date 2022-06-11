Летние супы - самое лучшее решение в жаркие деньки!

Во многих кухнях мира существуют холодные первые блюда. Русские: тюря, окрошка, ботвинья, холодник или свекольник; испанский суп гаспачо (gazpacho) и сальморехо; армянские холодные летние супы, узбекский суп чалопа, болгарский таратор, грузинский мужужи, украинский горобиевский борщ – это первое, что приходит в голову. Назначение холодного супа – освежать, насыщать и взбадривать в жару благодаря большому содержанию витаминов и кислому вкусу.

Холодные летние супы делятся на два вида: те, что готовятся изначально холодными, и те, что подвергаются варке, а затем остужаются. В обоих случаях суп состоит из заправки (овощной, мясной, рыбной или смешанной) и жидкой основы: воды, кваса, молока, кефира, сока, киселя, йогурта. Как правило, сухие специи в таких супах применяются ограниченно, в основном это ароматные коренья и травы.

Сегодня мы освежим в памяти любимые с детства рецепты холодных супов, которые готовили наши мамы и бабушки.

Окрошка Фото: Shutterstock

Один из самых популярных холодных супов сегодня – это окрошка. Видов этого простого русского первого блюда достаточно, чтобы окрошка не надоела за целое лето. Богатое разнообразие овощей, несколько видов мяса и рыбы, разные варианты заправки и несколько видов жидких основ – и можно приготовить сотню комбинаций блюда.