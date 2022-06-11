Как бы ни был полезен суп, в летнюю жару не возникает желания его съесть, а тем более приготовить. Для таких случаев нужны особые, летние супы.
Летние супы - самое лучшее решение в жаркие деньки!
Во многих кухнях мира существуют холодные первые блюда. Русские: тюря, окрошка, ботвинья, холодник или свекольник; испанский суп гаспачо (gazpacho) и сальморехо; армянские холодные летние супы, узбекский суп чалопа, болгарский таратор, грузинский мужужи, украинский горобиевский борщ – это первое, что приходит в голову. Назначение холодного супа – освежать, насыщать и взбадривать в жару благодаря большому содержанию витаминов и кислому вкусу.
Холодные летние супы делятся на два вида: те, что готовятся изначально холодными, и те, что подвергаются варке, а затем остужаются. В обоих случаях суп состоит из заправки (овощной, мясной, рыбной или смешанной) и жидкой основы: воды, кваса, молока, кефира, сока, киселя, йогурта. Как правило, сухие специи в таких супах применяются ограниченно, в основном это ароматные коренья и травы.
Сегодня мы освежим в памяти любимые с детства рецепты холодных супов, которые готовили наши мамы и бабушки.
Один из самых популярных холодных супов сегодня – это окрошка. Видов этого простого русского первого блюда достаточно, чтобы окрошка не надоела за целое лето. Богатое разнообразие овощей, несколько видов мяса и рыбы, разные варианты заправки и несколько видов жидких основ – и можно приготовить сотню комбинаций блюда.
Классическая окрошка готовится на белом кислом квасе с мясом (или рыбой) 3 сортов, овощной заправкой, пряной заправкой и сметаной. Никакого кефира, сыворотки, простокваши, йогурта, пива быть в окрошке не может. Вернее, тогда это будет не окрошка, а некое другое блюдо. Мясо по старинным русским рецептам должно быть нескольких видов: тетерева, индейки и поросёнка. Хотя со временем этот диапазон расширился: от домашней птицы до говядины и баранины, но колбасы в окрошке быть не должно. Для окрошки на основе рыбы брали рыбу со сладковатым мясом, например, судака. В классической окрошке используется заправка из горчицы или хрена, в самом конце приготовлений добавляется порезанное крутое яйцо со сметаной. В старых рецептах упоминались солёные грибы, сливы и мочёные яблоки в качестве дополнительных ингредиентов.
Довольно просто приготовить холодник - холодный суп со свёклой, для которого потребуются яйца, огурцы, уксус и несколько пёрышков лука. Свёклу отваривают (отвар не сливают), снимают кожицу, трут свёклу на тёрке и кладут обратно в отвар, остужают и добавляют капельку уксуса или лимонного сока. Отдельно готовят заправку из мелко порезанных и подсоленных свежих огурцов, яиц и лука. В каждую тарелку кладётся порция заправки и заливается свекольным отваром. Можно добавить сметану.
Есть варианты холодников и без свекольного отвара. Таковым можно считать белорусский холодник по-припятски.
Ингредиенты:
- 3-4 свежих огурца,
- 4-5 яиц,
- большой пучок щавеля,
- пучок укропа,
- пучок зелёного лука,
- сметана, соль по вкусу.
Приготовление:
Отварите яйца. Щавель промойте, переберите, порежьте и отварите в подсоленной воде. Охладите отвар. Порежьте яйца небольшими кубиками, а огурцы – соломкой. Мелко порежьте укроп и лук. Высыпьте всё в щавелевый отвар и поставьте кастрюлю в холодильник на 1-2 часа. Подавайте холодник со сметаной.
Болгарский суп таратор готовится на простокваше. Свежие огурцы нарезаются ломтиками или кубиками, смешиваются с толчёным или давленым чесноком, заливаются кефиром или простоквашей. В смесь добавляется капля уксуса, немного разбавляется водой и дополняется толчёными орехами и зеленью. При подаче в суп вливается ложка оливкового масла.
Борщ по-Горобиевски - популярное блюдо современной украинской кухни. Готовится быстро и подаётся холодным.
Ингредиенты:
- 2 л воды,
- 300 г картофеля,
- 300 г капусты,
- 100 г моркови,
- 100 г репчатого лука,
- 100 г килек в томате,
- 100 г растительного масла,
- специи по вкусу.
Приготовление:
Налейте в кастрюлю воду, поместите нарезанные кубиками овощи и варите до полуготовности, туда же положите нашинкованную капусту и варите всё до готовности. Во время варки спассеруйте лук в растительном масле и добавьте в будущий борщ. За 5 минут до готовности добавьте в кастрюлю кильки. Добавьте по вкусу соль и специи. Остудите и подавайте холодным.
В Литве очень популярен летом холодный литовский борщ
Ингредиенты:
- 450 г кефира,
- 1 свёкла,
- ½ стакана воды,
- 1 яйцо,
- 40 г лука,
- 400 г картофеля,
- 50 г сметаны,
- зелень по вкусу.
Приготовление:
Почистите картофель и поставьте отвариваться. Кефир взбейте с солью, добавьте воду. Порежьте свёклу, лук и укроп, всыпьте в кефирную основу. Разлейте по тарелкам. Порежьте яйцо пополам, положите в каждую тарелку, добавьте ложку сметаны. К блюду подайте в отдельной тарелке отварной горячий картофель, посыпанный резаным укропом.
Приятного аппетита!