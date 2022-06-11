ВИДЕО ⟩ Телезвезда Reporter беременна третьим ребенком: впервые в жизни я рада сообщить, что набираю вес этим летом

«Да, сегодня мы пришли не одни и не вдвоем, а втроем», - делится радостной новостью телезвезда Эда-Лийз Канн, что она и Хальдо Оравас ожидают прибавления в семействе. «Осталось совсем немного. Три месяца, и мы готовы».

Также ходили слухи, что Эда-Лийз не планирует брать отпуск после рождения ребенка. «Когда ты строишь планы, кто-то другой не должен их сбивать. Я постараюсь работать столько, сколько смогу», - говорит Эда-Лийз, добавляя, что постарается какое-то время все-таки посидеть дома с ребенком. «Я вернусь! У нее дома будут две старшие сестры, которые станут идеальными няньками».

«Впервые в жизни я рада сообщить, что этим летом я набираю вес», - смеется теледива. Двух других дочерей Эды зовут Марта-Росита и Саара-Лийз.