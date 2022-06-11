Звезда Голливуда с непростой судьбой: вспоминаем, какой была актриса Джуди Гарленд

Однако карьера Джуди началась еще в двухлетнем возрасте, и за много лет на съемочной площадке и сцене она успела стать суперзвездой своего времени, была номинирована на множество премий и включена Американским институтом киноискусства в список величайших американских кинозвезд.

У Джуди был не высокий рост - всего 151 см. Фото: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures

Однако жизнь вне сцены не была такой радужной, и в жизни успешной актрисы было горе, наркотики и алкоголизм, неуверенность в себе и расстройство пищевого поведении, которые впоследствии лишили ее жизни.

Джуди Гарленд в фильме "Звезда родилась" Фото: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures

У родителей Гарленд был брак по расчету - они были актерами и, чтобы укрепить свой творческий дуэт, решили пожениться. Поэтому о любви в этих отношениях не было и речи даже несмотря на то, что у них родилось трое детей. Также ходили слухи, что отец девушки был нетрадиционной ориентации и домогался мальчиков, поэтому семья вынуждена была переехать в Калифорнию. Там в 13-летнем возрасте актриса подписала свой первый контракт с Metro-Goldwyn-Mayer. Миловидная внешность способствовала получению новых ролей, которые приносили деньги, но студии нужна была именно девочка с милым личиком, поэтому они требовали, чтобы Джуди как можно дольше сохраняла свою детскую внешность. Поэтому ее посадили на диету, растущую грудь всячески скрывали. Мать юной актрисы этому никак не препятствовала.

Когда актриса начала сниматься в «Волшебнике страны Оз», ей было 17 лет, но наряды и подбирали так, чтобы она не выглядела на свой возраст. В этот период из-за стресса она начала много курить, пить кофе, на студии ей прописывали употреблять амфетамины, чтобы снять напряжение и дольше работать. Все это впоследствии привело к зависимости, изменило ее внешность и повлияло на психическое здоровье.

Джуди Гарланд в фильме «Волшебник страны Оз», 1939 год. Фото: Wikipedia.org

Также не сложилось и с первым браком знаменитости. В 1941 году, в возрасте 19 лет, она по настоянию студии вышла замуж за Дэвида Роуза и очень быстро забеременела, но новоиспеченный муж и другие близкие убедили ее сделать аборт. Вероятно, она это пережила очень трагично, поскольку разошлись они через восемь месяцев.

Джуди Гарленд Фото: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures