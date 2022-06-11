Киркоров рассказал о съемках в образе Петра I в новом сериале

По словам певца, вжиться в роль оказалось легко, потому что по сюжету император «ведет себя практически как любая современная знаменитость», пишет Rambler.

«Вживаться в роль было легко, ведь Петр I по сюжету ведет себя практически как любая современная знаменитость: активен в соцсетях, переписывается в личке со своими звездными друзьями, ездит на гастроли. А что касается поразительного внешнего сходства с первым российским императором… Уже много лет за мной закрепился образ и бренд "Петр I", поэтому традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора всероссийского», — приводятся в материале слова Киркорова.

9 июня компания BAZELEVS Тимура Бекмамбетова представила премьеру комедийного скетч-сериала про императора Петра I, в котором певец сыграл главную роль. Авторы проекта перенесли историческую личность в современность, погрузив его в сегодняшний уклад жизни человека с соцсетями, блогами, навигатором для поездок в карете и прочим.