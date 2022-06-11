У Бибера парализована часть лица из-за болезни: глаза в разные стороны и риск возникновения глухоты:

«Вы, вероятно, можете видеть по моему лицу, что со мной что-то не так. У меня синдром Рамзи Ханта. Вирус поражает нерв в моем ухе и мои лицевые нервы, а также вызывает паралич лица. Я собираюсь вылечиться, делаю специальные упражнения, чтобы вернуть свое лицо в нормальное состояние», - признался музыкант.