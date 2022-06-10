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Трогательные кадры: тренер сборной России по футболу вспоминает, как играл сыграл свадьбу в Нарва-Йыэсуу

Limon.ee
Трогательные кадры: тренер сборной России по футболу вспоминает, как играл сыграл свадьбу в Нарва-Йыэсуу
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Валерий Карпин
Валерий Карпин Фото: Kirill Kudryavtsev

Ровно 5 лет назад главный тренер сборной России по футболу, уроженец города Нарва Валерий Карпин, взял в жены прекрасную Дарью.

Сегодня мы поздравляем их с деревянной свадьбой – 5-й годовщиной! Желаем семье процветания, незабываемых событий, ярких впечатлений и любви.

Смотрите трогательное видео с того прекрасного дня.

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