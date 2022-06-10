ВИДЕО ⟩ Торжественное открытие тоннеля Мустакиви пока не состоится

«Старейшина района правильно указала, что более капитальные работы по реконструкции туннеля Мустакиви потребуют перепроектирования туннеля. В ходе недавно завершившегося ремонта оказалось, что в своё время туннель не был выстроен полностью – в частности, отсутствует соответствующая современным требованиям гидроизоляция, которая является непременным условием для подобных конструкций. Если же город будет делать новый проект туннеля, то вместе с ним стоило бы реконструировать и пространство вокруг туннеля. Так, городские архитекторы считают необходимым сделать специальный дизайн для зон ожидания общественного транспорта по обе стороны тоннеля, так как остановка Мустакиви является одной из важнейших узловых точек восточного Таллинна. Важно сделать так, чтобы люди могли комфортно пересаживаться между разными видами транспорта и не чувствовали дискомфорта из-за дождя и ветра. Со стороны торгового центра Мустакиви подходы к остановке нужно сделать более удобными для пешеходов, особенно людей с особыми потребностями. Также в рамках этого проекта имело бы смысл создать закрытую и охраняемую парковку для велосипедов, чтобы жители ближайших микрорайонов могли более удобно совмещать велосипед и общественный транспорт. Эти решения имеют смысл не только для внутригородского общественного транспорта – на остановке Мустакиви с недавних пор останавливаются и рейсовые автобусы, а также это популярная остановка для жителей всего восточного Харьюмаа. Иными словами, в будущем на месте Мустакиви мог бы появится транспортный хаб. Окончательное решение по этому вопросу будет принято во второй половине этого года, при рассмотрении бюджетной стратегии следующих лет».