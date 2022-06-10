В начале мая завершился первый этап работ по реконструкции тоннеля Мустакиви. Пока вид тоннеля далек от запланированного и обещанного жителям района перед выборами. Однако у горуправы есть грандиозные планы по улучшению подземного перехода и прилегающих к нему остановок в будущем.
ВИДЕО ⟩ Торжественное открытие тоннеля Мустакиви пока не состоится
По итогам первого народного бюджета столицы, жители Ласнамяэ поддержали проект реконструкции пешеходного тоннеля Мустакиви. Приведение в порядок столь важной узловой точки восточного Таллинна играет большую роль в обеспечении комфортной жизни горожан.
Мы приехали на место, чтобы поговорить с жителями Ласнамяэ и выяснить, довольны ли они проделанной работой, и что, по их мнению, незамедлительно стоит менять.
Несмотря на бюджетный ремонт, опрошенные жители Ласнамяэ, в принципе, довольны. Они отмечают, что тоннель стал просторнее и светлее, но не чище.
Андрей, житель района Ласнамяэ: «Реновацию тоннеля я, конечно, заметил. Убраны старые боксы, стало значительно просторнее и светлее. Больше места, чтобы народ передвигался. Хочу обратить внимание, что нужно чаще убирать. Больше бороться с граффити. И вот этот козырек - он почему-то не сделан! Он мне не нравится».
У многих жителей района осталось ощущение незавершенности ремонта. Плитка на пешеходной части заменена только наполовину, не отремонтированы козырьки над входами в тоннель, много ламп буквально увешены многолетней паутиной. А загаженная голубиным помётом главная лестница, ведущая от магазина «Гросси», и вовсе, вызывает «особенные» чувства.
Всё эти недоделки вызывают вопросы у местных жителей. Они прекрасно помнят картинки конкурсных проектов с феерическим освещением и яркими красками. Хотелось бы получить на выходе что-нибудь подобное.
«Первоначальный план предполагал более импозантный вид после реконструкции, а не просто покраску», - добавил Андрей.
Мы выяснили, что ответственным за проведение ремонта является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, а работы проводило предриятие AS TREF Nord. Согласно договору, стоимость работ составила 207000 евро.
Представитель фирмы в телефонной беседе сообщил, что на сегодняшний день они выполнили только задачи по внутренним работам: ликвидацию торговых площадей, покраску внутренней поверхности, восстановление перил с покраской, замену водосточных труб и решеток. С птицами бороться у них задачи не было. Подрядчик отметил, что в связи с тем, что в округе много продовольственных магазинов и мест общепита, сами же жители района сильно мусорят в тоннеле.
По завершению ремонтных работ претензий у внутренней комиссии по проверке не было.
Зато, они были у некоторых местных жителей. Мы обратились за комментариями к Юлианне Юрченко, старейшине района Ласнамяэ, о перспективах дальнейших работ по реконструкции тоннеля.
«Жители Ласнамяэ поддержали ремонт тоннеля Мустакиви в ходе голосований за Народный бюджет Таллинна почти два года назад. В ходе подготовки к работам выяснилось, что реальное состояние тоннеля сильно хуже, чем ожидалось прежде, и на приведение его в порядок потребуются дополнительные средства. Также все это привело к тому, что на выполнение работ ушло больше времени.
Сейчас завершен первый этап реконструкции тоннеля. На следующем этапе следует рассмотреть возможность выполнения более обширных работ, которые затрагивали бы не только сам тоннель, но и прилегающие к нему пешеходные дорожки и автобусные остановки. Комплексный подход позволит лучше решить существующие проблемы и обеспечит то, что на Мустакиви появится новое качественное, удобное и безопасное городское пространство.
Разумеется, такие работы требуют более заметных инвестиций, поэтому районная управа будет ходатайствовать о выделении соответствующих средств в ходе составления городской бюджетной стратегии».
Мы также обратились к вице-мэру Таллинна Владимиру Свету, который стал инициатором проекта по реновации, ранее находясь в должности старейшины района.
«Старейшина района правильно указала, что более капитальные работы по реконструкции туннеля Мустакиви потребуют перепроектирования туннеля. В ходе недавно завершившегося ремонта оказалось, что в своё время туннель не был выстроен полностью – в частности, отсутствует соответствующая современным требованиям гидроизоляция, которая является непременным условием для подобных конструкций. Если же город будет делать новый проект туннеля, то вместе с ним стоило бы реконструировать и пространство вокруг туннеля. Так, городские архитекторы считают необходимым сделать специальный дизайн для зон ожидания общественного транспорта по обе стороны тоннеля, так как остановка Мустакиви является одной из важнейших узловых точек восточного Таллинна. Важно сделать так, чтобы люди могли комфортно пересаживаться между разными видами транспорта и не чувствовали дискомфорта из-за дождя и ветра. Со стороны торгового центра Мустакиви подходы к остановке нужно сделать более удобными для пешеходов, особенно людей с особыми потребностями. Также в рамках этого проекта имело бы смысл создать закрытую и охраняемую парковку для велосипедов, чтобы жители ближайших микрорайонов могли более удобно совмещать велосипед и общественный транспорт. Эти решения имеют смысл не только для внутригородского общественного транспорта – на остановке Мустакиви с недавних пор останавливаются и рейсовые автобусы, а также это популярная остановка для жителей всего восточного Харьюмаа. Иными словами, в будущем на месте Мустакиви мог бы появится транспортный хаб. Окончательное решение по этому вопросу будет принято во второй половине этого года, при рассмотрении бюджетной стратегии следующих лет».
Таким образом, появился луч света в конце тоннеля, нам не стоит впадать в уныние от вида старой плитки, загаженной лестницы и унылого серого цвета стен. Нас ждёт ещё второй этап реновации! Так что будем помогать друг другу, соблюдая порядок в тоннеле. Ждем, когда город проведёт второй этап реновации, и результат совпадёт с конкурсной картинкой. В свою очередь, почему бы жителям района не начать более по-хозяйски относиться к нему.
Смотрите видеорепортаж!
В процессе подготовки статьи коммунальные службы активизировались и провели некоторые работы по борьбе с голубями, избравшими для своего гнездования козырёк над тоннелем Мустакиви. Спешим успокоить читателей: все птицы живы. Но эти же службы предъявляют жителям района обоснованные претензии в связи с мусором как в самом тоннеле, так и вокруг него. Недавно свежевыкрашенные стены были испорчены рисунками из баллончика со взбитыми сливками, от которых остались пятна. Подтягиваются и любители граффити.