В Эстонию поставок не будет: бренд Balenciaga выставил на продажу заколки по заоблачной цене

Знаменитая фирма Balenciaga в очередной раз шокировала людей расценками на свой товар. В этот раз мы поражаемся «изысканным» заколкам для волос.

Мы обратились к директору магазина женской одежды Nude Веронике Каасик за комментарием. Она сказала, что в Эстонию этот товар заказывать не планируют.

Помогите нам понять - в чем же разница...

Заколка фирмы Фото: Balenciaga