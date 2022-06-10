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В Эстонию поставок не будет: бренд Balenciaga выставил на продажу заколки по заоблачной цене

Limon.ee
В Эстонию поставок не будет: бренд Balenciaga выставил на продажу заколки по заоблачной цене
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магазин "Баленсиага"
магазин "Баленсиага" Фото: Shutterstock

Люксовые бренды не перестают удивлять своими новинками.

Знаменитая фирма Balenciaga в очередной раз шокировала людей расценками на свой товар. В этот раз мы поражаемся «изысканным» заколкам для волос.

Мы обратились к директору магазина женской одежды Nude Веронике Каасик за комментарием. Она сказала, что в Эстонию этот товар заказывать не планируют.

Помогите нам понять - в чем же разница...

Заколка фирмы
Заколка фирмы Фото: Balenciaga
заколки с китайского сайта
заколки с китайского сайта Фото: aliexpress
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