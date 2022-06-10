Люксовые бренды не перестают удивлять своими новинками.
В Эстонию поставок не будет: бренд Balenciaga выставил на продажу заколки по заоблачной цене
В Эстонию поставок не будет: бренд Balenciaga выставил на продажу заколки по заоблачной цене
Знаменитая фирма Balenciaga в очередной раз шокировала людей расценками на свой товар. В этот раз мы поражаемся «изысканным» заколкам для волос.
Мы обратились к директору магазина женской одежды Nude Веронике Каасик за комментарием. Она сказала, что в Эстонию этот товар заказывать не планируют.
Помогите нам понять - в чем же разница...
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