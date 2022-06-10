Десять разочарований: пользователи Сети рассказали, как на самом деле выглядят известные туристические места

Дубай

"Искусственно созданный город без своей души и культивируемой культуры. Беззастенчиво много ярких фонарей, рекламных щитов и витрин, пустота которых дополняется запредельно высокими небоскребами и гигантскими торговыми центрами".

Фото: reddit.com

Лувр - музей в Париже

"Хорошо, что в центре внимания Лувра находится портрет Моны Лизы. А это значит, что другие залы с бесчисленным количеством работ известных художников не будут так переполнены людьми. Когда я посетил этот музей, я провел у портрета две минуты. В основном чтобы восхититься усилиями любопытных туристов приблизиться к Моне Лизе".

Фото: reddit.com

Диснейленд

"В Диснейленде, чтобы поесть, лишь одному человеку нужно как минимум 50 долларов в день. А желая развлечься, когда людей меньше, попадете только в 4 или 5 мест. Если людей будет больше - радости еще меньше, так как, отстояв в очередях, времени хватит лишь на два-три аттракциона".

Фото: reddit.com

Колесо обозрения London Eye

"Цена билетов на London Eye необоснованно высокая, и еще предстоит стоять в долгих очередях. Если хотите насладиться панорамой Лондона, я бы лучше посоветовал отправиться в Собор Святого Павла, даже если вы нерелигиозны. Это будет дешевле, и если физическая подготовка позволяет, можно подняться до крыши церкви и наблюдать вид оттуда".

Фото: reddit.com

Лас-Вегас