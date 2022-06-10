Эмили Ратаковски осудили за татуировку на теле ее годовалого сына

Предположительно, на фотографии сама Эмили, ее муж Себастьян Бир-Макклард и их ребенок Сильвестр. Точно неизвестно, что изображено на фотографии: татуировки или просто рисунки.

Под постом модель написала:

Sly forever (Sly навсегда).

Подписчики модели не разобрались, где чья татуировка, и предположили, что одна из татуировок нанесена на теле малыша. Такое решение поклонники встретили резкой критикой:

Он слишком маленький для тату. Я очень надеюсь, что ты не сделала татуировку ребенку. Не рановато ли делать ему татуировки? О боже, она набила своему ребенку тату!

Сама Эмили на комментарии поклонников пока не отреагировала.

Эмили Ратаковски не в первый раз оказывается в центре скандалов, связанных с неправильным воспитанием малыша. Так, ранее модель раскритиковали за неумение обращаться с ребенком: Эмили упрекнули в том, что она держит ребенка «как сумку» и больше заботится о хороших кадрах, нежели о комфорте малыша.