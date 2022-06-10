За документальным фильмом «Эстония: находка, которая меняет всё», премьера которого состоялась в сентябре 2020 года и получила международное признание, последует двухсерийное продолжение, посвященное новым исследованиям затонувшего судна и попыткам выяснить, что произошло в ту ночь почти 30 лет назад. Документальный фильм можно увидеть в Эстонии с 21 июня на канале discovery+ на платформе Go3.
Документальный фильм о гибели парома «Эстония» получил продолжение: сделано открытие, которое изменит историю
Нашумевший документальный фильм «Эстония: находка, которая меняет всё», вышел в сентябре 2020 года и привлек большое внимание, когда команда дайверов обнаружила беспрецедентное отверстие в затонувшем корабле.
В двух сериях документального фильма "Эстония-2: открытие, изменившее историю" мы рассмотрим вспыхнувшие народные дебаты, реакцию правительств стран Балтийского моря после новых открытий, показанных в первом сезоне. Кроме того, мы вновь встретимся со знакомыми дикторами из первого сезона, познакомимся с новыми источниками и проследим за исследованием кораблекрушения. Нашей целью было собрать новые сведения о крушении и внести некоторую ясность в запутанные события ночи 28 сентября 1994 года,
- говорит Хенрик Эвертссон, журналист, автор фильма и глава производственной компании Monster.
Документальный фильм "Эстония: находка, изменившая всё" был показан на discovery+ в сентябре 2020 года, и когда команда дайверов обнаружила странное отверстие в затонувшем судне, новость сразу же попала в заголовки международных СМИ. Теперь знаменитый и отмеченный наградами документальный фильм получил продолжение в виде двух частей.
«Документальный фильм discovery+ о пароме "Эстония" оказал значительное влияние, что привело к новым расследованиям и пересмотру шведского закона, согласно которому на месте затонувшего парома "Эстония" была создана так называемая могила и было решено не тревожить души умерших», - сказала Джессика Линнман, руководитель отдела коммуникаций Warner Bros. Discovery в Скандинавии. После просмотра документального фильма Шведский совет по расследованию несчастных случаев начал новые погружения на затонувшее судно, чтобы лучше понять причины гибели парома «Эстония».
Документальный фильм "Эстония: находка, которая меняет всё" получил Шведскую журналистскую премию, а затем еще одну награду на норвежском телевизионном гала-концерте Gullruten.
Двухсерийное продолжение документального фильма будет показано с 21 июня на discovery+ на платформе Go3.
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