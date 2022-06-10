Документальный фильм о гибели парома «Эстония» получил продолжение: сделано открытие, которое изменит историю

Документальный фильм "Эстония: находка, которая меняет всё" получил Шведскую журналистскую премию, а затем еще одну награду на норвежском телевизионном гала-концерте Gullruten.

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