Кому, как не ресторану азербайджанской кухни знать о мясе всё?
Как приготовить сочный шашлык: шеф-повар азербайджанского ресторана из Эстонии делится профессиональными секретами
Как приготовить сочный шашлык: шеф-повар азербайджанского ресторана из Эстонии делится профессиональными секретами
По совету наших читателей, мы пришли в гости в ресторан Armudu, чтобы узнать, как правильно выбрать мясо и приготовить самый сочный и вкусный шашлык.
Эксклюзивно для портала Limon шеф-повар Назим Расулов поделился профессиональными секретами приготовления мяса, а мы делимся секретами с вами!
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Основные советы:
- кусочки мяса не меньше 50, но не больше 70 грамм
- орегано убирает из жира свинины неприятный запах
- в маринад для каре ягненка нельзя добавлять паприку
- чем больше крутите мясо на мангале, тем шашлык сочнее
- среднее время приготовления шашлыка 8-10 минут