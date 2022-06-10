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Как приготовить сочный шашлык: шеф-повар азербайджанского ресторана из Эстонии делится профессиональными секретами

Виктория Соломончук Константин Седнев
Как приготовить сочный шашлык: шеф-повар азербайджанского ресторана из Эстонии делится профессиональными секретами
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Кому, как не ресторану азербайджанской кухни знать о мясе всё?

По совету наших читателей, мы пришли в гости в ресторан Armudu, чтобы узнать, как правильно выбрать мясо и приготовить самый сочный и вкусный шашлык.

Эксклюзивно для портала Limon шеф-повар Назим Расулов поделился профессиональными секретами приготовления мяса, а мы делимся секретами с вами!

Внимание! Просмотр ролика вызывает аппетит и обильное слюноотделение.

Основные советы:

  • кусочки мяса не меньше 50, но не больше 70 грамм
  • орегано убирает из жира свинины неприятный запах
  • в маринад для каре ягненка нельзя добавлять паприку
  • чем больше крутите мясо на мангале, тем шашлык сочнее
  • среднее время приготовления шашлыка 8-10 минут
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