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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые дерзкие образы с эстонского гала-вечера Kroonika

Taavi Sepp Кристина Херодес Limon.ee
Самые дерзкие образы с эстонского гала-вечера Kroonika
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В мире развлечений именно те, кто осмеливается блистать и выделяться, добиваются успеха. На вечеринке Kroonika собрались все те, за кем стоит понаблюдать. Кто был одет лучше всех? Среди звезд было несколько человек.

Раздед дресс-кода в приглашении звучал довольно непонятно: поп-арт или древнеримская мифология в сочетании с трэш-попом. Поскольку на церемонии вручения призов Eesti Meelelahutusauhinnad 2022 присутствовали, в основном, известные артисты, поэтому яркие образы гостей вечеринки стали событием самим по себе. Postimees Naine выбрал лучшие наряды!

Появление Лийзи Ээсмаа - это само по себе представление! Дизайнер, стилист и преподаватель моды Лийзи Ээсмаа. Женщина, в основном, носит модные образы, которые создает сама.
Появление Лийзи Ээсмаа - это само по себе представление! Дизайнер, стилист и преподаватель моды Лийзи Ээсмаа. Женщина, в основном, носит модные образы, которые создает сама. Фото: Taavi Sepp
 
Образ, вдохновленный поп-артом, музыкального исполнителя Лепатрийну стал самым ярким! Ничто так не будоражило воображение, как яркий наряд девушки.
Образ, вдохновленный поп-артом, музыкального исполнителя Лепатрийну стал самым ярким! Ничто так не будоражило воображение, как яркий наряд девушки. Фото: Taavi Sepp
Кто эта непокорная мадам? Модельер Мария Таммеорг в юбке с рукавами от Mammu Couture и смелом жакете.
Кто эта непокорная мадам? Модельер Мария Таммеорг в юбке с рукавами от Mammu Couture и смелом жакете. Фото: Taavi Sepp
Журналистка Elu24 Кетлин Крузе привлекла внимание неоново-зеленым жакетом-платьем Liina Stein.
Журналистка Elu24 Кетлин Крузе привлекла внимание неоново-зеленым жакетом-платьем Liina Stein. Фото: Taavi Sepp

Обязательно посмотрите полную галерею лучших из лучших!

Да - мужчины тоже могут одеваться круто! Справа - дизайнер Тойво Фриман Пильт, а слева - акула бизнеса Аллан Коол. Оба друга одеты в творения Тойво.
Да - мужчины тоже могут одеваться круто! Справа - дизайнер Тойво Фриман Пильт, а слева - акула бизнеса Аллан Коол. Оба друга одеты в творения Тойво. Фото: Taavi Sepp
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