Отец Жанны Фриске Владимир и Дмитрий Шепелев заключили мировое соглашение в суде. Как сообщает Starhit, родители умершей певицы «простили» телеведущему старый долг в 115 900 евро в обмен на долю внука в недвижимости, которая досталось Платону по наследству.
Отец Жанны Фриске и Шепелев заключили мировое соглашение
Напомним, что Владимир и Ольга Фриске все еще не могут видеться с внуком, однако стараются заботиться о будущем мальчика. Для него они берегут любимую двухкомнатную квартиру Жанны на Шмитовском проезде, которую она купила в середине нулевых.
Осенью 2021 года Шепелев решил продать часть жилья, которая досталась его сыну по наследству, о чем уведомил родителей Фриске, владеющих остальными долями. Те попытались через суд запретить телеведущему производить какие-либо действия с апартаментами, но проиграли, передает Rambler.
В мае Владимир Фриске предложил Шепелеву мировое соглашение — прощение многомиллионного долга в обмен на долю внука в недвижимости. 9 июня в Пресненском районном суде состоялось заседание, в ходе которого стороны заключили договор.
После того, как Платону исполнится 18 лет, семья Фриске собирается подарить ему квартиру Жанны, до тех пор поддерживая ее в изначальном состоянии.
«Это единственное, что, похоже, может унаследовать Платон, судя по поведению его отца. Деньги, хранившиеся на счетах сына, он уже растратил. Когда приставы стали проверять их для взыскания долга, оказалось, что вместо 200 тысяч евро там осталось всего шесть евро. Шепелев не имел никакого права распоряжаться этими средствами», — заявлял ранее Владимир.