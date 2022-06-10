КАК ТАКОЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ? ⟩ Ночью с улицы Аардла в Тарту угнали автомобиль Toyota Land Cruiser

Темно-коричневый Toyota Land Cruiser с номерным знаком 532 JDX был угнан с улицы Аардла в Тарту в ночь с четверга на пятницу.

«Я очень, очень скучаю по ней», — пишет расстроенная хозяйка в посте. Выяснилось, что помимо автомобиля воры прихватили и темно-серый велосипед GT Avalanche сына женщины. На нем также висел желтый замок.

«Если кто-то увидит где-то велосипед или его выставят на продажу, сообщите нам об этом по телефону 5348 8010», — просит она о помощи.

Elu24 позвонил владельцу машины, чтобы узнать больше об угоне, но та уже ехал в полицию к следователю. Мы также попросили комментарий у полиции, которая направила нас в прокуратуру в связи с уголовным производством.