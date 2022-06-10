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Римские каникулы: новый ресторан в Таллинне предлагает кухню, какой ее любят в Италии

Limon.ee
Римские каникулы: новый ресторан в Таллинне предлагает кухню, какой ее любят в Италии
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Новый ресторан открылся в Кадриорге на месте помпезного ресторана IO. BACIO ("Поцелуй") - яркое произведение искусства из Италии, где гармонично соединяются культовые итальянские ароматы, художественная атмосфера и живая музыка.

Это четвертый ресторан знаменитого шеф-повара Владислава Дьячука, где итальняская кухня предстает перед гостями во всем своем великолепии и ею наслаждаются, как сладким поцелуем.
Как всегда в ресторанах Влада, и здесь главенствуют вкусы чистые, но в очень кулинарном формате. Продумана и гармонична каждая деталь: запахи, цвета и фактуры. Прелесть еды заключается в уважении к традициям и домашних вкусах. Шеф-повар BACIO Эдуард Киселев — молодой и талантливый, разделяющий принципы Дьячука и вместе с командой творит кулинарные шедевры.

Дизайнеры интерьера Кюлли Салум и Рийна Харик, вдохнувшие свежесть в помещения бывшего IO Lounge, добавили простоты, чем оживили это место. Свет, зелень и ткань в черно-белую полоску с позолоченными деталями и изысканными люстрами создают элегантность, снижая акцент помпезности.

В первой половине гостей ждет уютное кафе со свежей выпечкой, широкий выбор блюд a la carte, завтраки и обеды в будние дни и бранчи по выходным. По вечерам ресторан ждет гостей на ужины. Открыта и терраса.

 
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