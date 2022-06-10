В четверг вечером в круизном порту состоялось ежегодное вручение премий журнала Kroonika. Однако оказывается, что призы - не единственное, чем поделились на этом мероприятии, пишет Elu24.
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ГОРЯЧЕЕ ФОТО! ⟩ Блондинка, поправлявшая топ на роскошном гала-концерте, показала всей Эстонии явно больше, чем хотела
Блондинка, поправлявшая топ на роскошном гала-концерте, показала всей Эстонии явно больше, чем хотела
Телеканал TV3 вел прямую трансляцию гала-концерта вручения премий журнала Kroonika в четверг вечером. Певица Грете Пайя и актер Франц Мальмстен были признаны самыми сексуальными селебрити года.