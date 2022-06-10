ГОРЯЧЕЕ ФОТО! ⟩ Блондинка, поправлявшая топ на роскошном гала-концерте, показала всей Эстонии явно больше, чем хотела

Телеканал TV3 вел прямую трансляцию гала-концерта вручения премий журнала Kroonika в четверг вечером. Певица Грете Пайя и актер Франц Мальмстен были признаны самыми сексуальными селебрити года.

По словам внимательного телезрителя, титул все же следует отдать светловолосой девушке, случайно обнажившей грудь в прямом эфире. «Я такие передачи вообще не смотрю, а теперь, оказывается, надо!» — сказал порталу Elu24 человек, пожелавший остаться анонимным.