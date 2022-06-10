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«Ну, хоть не трусы»: носок Николая Баскова выставили на продажу

Limon.ee
«Ну, хоть не трусы»: носок Николая Баскова выставили на продажу
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Николай Басков
Николай Басков Фото: Vyacheslav Prokofyev

Владелец продает якобы ценную вещицу за 90 тысяч рублей, пишет «5 канал».

Житель Самарской области выставил на продажу носок Николая Баскова. Товар представлен на сайте объявлений в разделе «Вещи знаменитостей», за него продавец просит 90 тысяч рублей. Причем выглядит предмет одежды совсем не привлекательно: очевидно, что товар ношенный и на нем есть катышки. Никаких рисунков и фирменных логотипов на изделии нет — обычный черный носок.

На забавную публикацию отреагировал сам народный артист. В своих соцсетях Басков представил скриншот объявления и сопроводил его комментарием.

«Ну, хоть не трусы мои продают на Авито… У меня есть все…» — иронично написал Басков в своем аккаунте.

 

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