«Ну, хоть не трусы»: носок Николая Баскова выставили на продажу

Житель Самарской области выставил на продажу носок Николая Баскова. Товар представлен на сайте объявлений в разделе «Вещи знаменитостей», за него продавец просит 90 тысяч рублей. Причем выглядит предмет одежды совсем не привлекательно: очевидно, что товар ношенный и на нем есть катышки. Никаких рисунков и фирменных логотипов на изделии нет — обычный черный носок.