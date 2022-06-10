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ВИДЕО ⟩ Почти сорвал судьбу: первый муж Бритни Спирс Джейсон Александр ворвался на ее свадьбу и был арестован полицией

новость дополнена фотографиями звёзд
Limon.ee
Почти сорвал судьбу: первый муж Бритни Спирс Джейсон Александр ворвался на ее свадьбу и был арестован полицией
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Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Valerie Macon

Первый муж певицы Бритни Спирс Джейсон Александр попытался сорвать свадьбу исполнительницы с ее возлюбленным Сэмом Асгари, пишет "Газета" со слов TMZ.

Как сообщается, 40-летнему экс-супругу артистки удалось попасть в место проведения торжества. При этом он вел прямую трансляцию в своих соцсетях.

По информации издания, Александр подошел к охранникам и сказал им, что на свадьбу его пригласила сама Спирс. Однако его имени в списке гостей не оказалось. Охранники задержали экс-мужа поп-звезды до прибытия полиции. Мужчина сопротивлялся и говорил, что Спирс была его первой и единственной женой.

«Я пришел сюда специально, чтобы сорвать свадьбу Бритни!» — сказал во время трансляции Александр.

В результате дебошира передали полицейским.

Фото ТУТ

На свадьбу Бритни Спирс прибыли звёздные гости:

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