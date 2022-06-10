ВИДЕО ⟩ Почти сорвал судьбу: первый муж Бритни Спирс Джейсон Александр ворвался на ее свадьбу и был арестован полицией
новость дополнена фотографиями звёзд
Почти сорвал судьбу: первый муж Бритни Спирс Джейсон Александр ворвался на ее свадьбу и был арестован полицией
Как сообщается, 40-летнему экс-супругу артистки удалось попасть в место проведения торжества. При этом он вел прямую трансляцию в своих соцсетях.
По информации издания, Александр подошел к охранникам и сказал им, что на свадьбу его пригласила сама Спирс. Однако его имени в списке гостей не оказалось. Охранники задержали экс-мужа поп-звезды до прибытия полиции. Мужчина сопротивлялся и говорил, что Спирс была его первой и единственной женой.
«Я пришел сюда специально, чтобы сорвать свадьбу Бритни!» — сказал во время трансляции Александр.
В результате дебошира передали полицейским.
Фото ТУТ
На свадьбу Бритни Спирс прибыли звёздные гости:
Ключевые слова