ВИДЕО ⟩ Почти сорвал судьбу: первый муж Бритни Спирс Джейсон Александр ворвался на ее свадьбу и был арестован полицией

Как сообщается, 40-летнему экс-супругу артистки удалось попасть в место проведения торжества. При этом он вел прямую трансляцию в своих соцсетях.

По информации издания, Александр подошел к охранникам и сказал им, что на свадьбу его пригласила сама Спирс. Однако его имени в списке гостей не оказалось. Охранники задержали экс-мужа поп-звезды до прибытия полиции. Мужчина сопротивлялся и говорил, что Спирс была его первой и единственной женой.