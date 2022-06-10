Балерина часто дает бесплатные концерты, поэтому у общественности возникает вопрос, на какие средства она обеспечивает себе беззаботную жизнь в шикарном загородном особняке. Анастасия Волочкова ответила любопытным, пишет Starhit.
Роскошные виллы, белоснежные яхты, молодой любовник: Анастасия Волочкова рассказала, откуда берет деньги на шикарную жизнь
Балерина заверила, что не испытывает проблем с финансами, ведь у нее есть постоянные источники дохода.
«Вы хотите залезть ко мне в карман? Мой заработок идет от рекламных контрактов, съемок, телевидения. Мне платят деньги за появление на светских раутах. Для кого-то я делаю это на безвозмездной основе, с кого-то беру большие деньги. У меня есть недвижимость, есть то, с чего могу зарабатывать. Я живу роскошно. Могу позволить себе поехать в любое путешествие, заплатить любые деньги за Мальдивы, пригласить с собой того человека, которого хочу. Может, он не богат, но у него большое сердце и достоинство», — отметила 46-летняя Волочкова в интервью на «Новом Радио» с Никитой Никитиным.
Напомним, недавно Анастасия отдыхала в Турции с 39-летним иностранцем. Балерина заверила, что проводит время с очень обеспеченным мужчиной, а не таксистом, как считали многие пользователи Сети.
«Мой друг — бизнесмен, уроженец Турции, состоятельный и богатый человек. Этот, как вы говорите таксист, у которого собственный парк с элитными 22 автомобилями. Он молодой, красивый, сексуальный, интересный и светлый. Снял для меня частный остров, что бы меня не донимали толпы и не фотографировали из кустов. Он снял отдельную, трехэтажную роскошную виллу и большую парусную яхту, на которой мы каждый день с нашего пирса совершали морские прогулки», — заверила блондинка свою аудиторию.