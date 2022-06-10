Роскошные виллы, белоснежные яхты, молодой любовник: Анастасия Волочкова рассказала, откуда берет деньги на шикарную жизнь

«Вы хотите залезть ко мне в карман? Мой заработок идет от рекламных контрактов, съемок, телевидения. Мне платят деньги за появление на светских раутах. Для кого-то я делаю это на безвозмездной основе, с кого-то беру большие деньги. У меня есть недвижимость, есть то, с чего могу зарабатывать. Я живу роскошно. Могу позволить себе поехать в любое путешествие, заплатить любые деньги за Мальдивы, пригласить с собой того человека, которого хочу. Может, он не богат, но у него большое сердце и достоинство», — отметила 46-летняя Волочкова в интервью на «Новом Радио» с Никитой Никитиным.