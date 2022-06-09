Режиссер Тодд Филлипс («Мальчищник в Вегасе», «Джокер») публикацией в своем Instagram официально подтвердил работу над продолжением «Джокера», пишет RUS TVNET.
Началась работа над продолжением «Джокера»: у него будет любопытное название
В своем аккаунте в соцсети постановщик опубликовал два фото: обложку сценария будущего фильма в соавторстве со сценаристом Скоттом Сильвером (они же оба работали над первым фильмом) и исполнителя главной роли в первом фильме Хоакина Феникса, который читает этот сценарий.
Любопытно, что на данный момент продолжение истории главного антагониста Бэтмена имеет подзаголовок Folie a Deux, что примерно переводится с французского как «Безумие на двоих». «КГ-Портал» пишет, что это обозначает психический синдром, при котором отдельные люди начинают разделять общие наваждения. Возможно, это значит, что у Джокера появится напарник/напарница. Быть может, даже Харли Квин? Впрочем, никаких подробностей о сюжете фильма пока не раскрывается
Дата премьеры фильма или начала съемочного периода пока неизвестны. Оригинальный «Джокер» вышел в прокат осенью 2019 года и стал настоящим хитом, собрав в мировом прокате более 1 миллиарда долларов и став самым кассовым фильмом со «взрослым» рейтингом R в истории кино.
Успешным фильм оказался и в плане кинонаград - Хоакин Феникс за исполнение роли Артура Флека получи «Оскар» (посмертно ее присудили и Хиту Леджеру за его версию персонажа в фильме «Темный рыцарь»), «Золотой глобус» и другие награды, критики также отмечали работу исландского композитора Хильдур Гуднадоуттир, но главным триумфом стал главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» - «Джокер» стал первым фильмом, так или иначе основанным на комиксах, получившим столь значимую награду на кинофестивале класса «А».