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Первый канал готовится пустить в эфир «разоблачающее» кино про Аллу Пугачевау

Limon.ee
Первый канал готовится пустить в эфир «разоблачающее» кино про Аллу Пугачевау
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Alexander Shcherbak

В нем артистка показана предательницей, ренегатом и «отрыжкой ельцинской эпохи», пишет Super.

После отъезда Аллы Борисовны в Израиль - в России началась охота на ведьм. Все артисты, не согласные с политикой РФ, громко озвучивающие позицию против войны в Украине, подверглись преследованиям, травле и вымыванию их из российского общества. По слухам, так хотят поступить и с любимицей миллионов - Аллой Борисовной Пугачевойэ. Главный федеральный канал планирует выпустить "компромитирующие" видео.

скриншот из Facebook
скриншот из Facebook Фото: Roman Super
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