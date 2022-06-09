В нем артистка показана предательницей, ренегатом и «отрыжкой ельцинской эпохи», пишет Super.
Первый канал готовится пустить в эфир «разоблачающее» кино про Аллу Пугачевау
Первый канал готовится пустить в эфир «разоблачающее» кино про Аллу Пугачевау
После отъезда Аллы Борисовны в Израиль - в России началась охота на ведьм. Все артисты, не согласные с политикой РФ, громко озвучивающие позицию против войны в Украине, подверглись преследованиям, травле и вымыванию их из российского общества. По слухам, так хотят поступить и с любимицей миллионов - Аллой Борисовной Пугачевойэ. Главный федеральный канал планирует выпустить "компромитирующие" видео.
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