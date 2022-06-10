Настоящая любовь или афера века: норвежская принцесса выходит замуж за шамана Дурека

«Я стал частью ее жизни, и очень многим людям это не понравилось. Я получал множество сообщений со всего мира, в которых люди признавались, что не хотят видеть нас вместе. Но я посмотрел в ее глаза, и она плакала. И тогда я сказал, что пройду ради нее сквозь лед и пламя, я пройду через что угодно, и наша любовь преодолеет все», — заявил голливудский шаман на шоу.