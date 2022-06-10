Норвежская принцесса Марта Луиза обручилась с шаманом Дуреком Верреттом из Голливуда, пишет 5 канал.
Настоящая любовь или афера века: норвежская принцесса выходит замуж за шамана Дурека
Свадьба с темнокожим шаманом стала не первой выходкой дочери короля Норвегии.
В норвежских соцсетях сейчас говорят только об одном. О предстоящем замужестве принцессы Марты Луизы. Точнее, о ее избраннике.
Дочь короля Харальда V и королевы Сони, 50-летняя мать троих детей идет под венец с чернокожим шаманом из Голливуда.
Впрочем, нельзя сказать, что в Норвегии этот мезальянс кого-то шокировал. Марта Луиза давно известна своим бунтарским характером. Она бросила Оксфорд, написала образовательную программу, по которой детей учили общаться с ангелами и инопланетянами, и в 30 лет первый раз выскочила замуж тоже за простолюдина, отказавшись от положенного годового содержания в полмиллиона евро.
И вот теперь она отдала свои руку и сердце 47-летнему Дуреку Веретту. В прошлом актер и модель, сейчас он известен как шаман в шестом поколении и духовный наставник Гвинет Пэлтроу. В Норвегии же Дурека считают прохвостом, поскольку он, помимо прочего, критикует химиотерапию для больных раком и утверждает, что разврат привлекает духов.
«Я стал частью ее жизни, и очень многим людям это не понравилось. Я получал множество сообщений со всего мира, в которых люди признавались, что не хотят видеть нас вместе. Но я посмотрел в ее глаза, и она плакала. И тогда я сказал, что пройду ради нее сквозь лед и пламя, я пройду через что угодно, и наша любовь преодолеет все», — заявил голливудский шаман на шоу.
Как бы там ни было, главное, чтобы молодые были счастливы. Как говорят в Норвегии: sterk elsker! Это по-нашему «крепкой любви».