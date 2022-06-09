Сотрудник парка развлечений вырвал из рук растерянного мужчины коробочку с обручальным кольцом и попросил влюбленного сделать предложение девушке в другом месте, сообщает The New York Post.
КАК БЫ ОТРЕАГИРОВАЛИ ВЫ? ⟩ Неожиданно и дерзко: в Парижском «Диснейленде» аниматор испортил предложение руки и сердца
Неожиданно и дерзко: в Парижском «Диснейленде» аниматор испортил предложение руки и сердца
Мужчина решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной в Парижском «Диснейленде», он договорился с администрацией парка о том, что поднимется с девушкой на огороженную площадку, но все пошло не по плану.
Когда жених встал на одно колено и попросил руки у возлюбленной, к ним подскочил аниматор в костюме Микки Мауса. Сотрудник парка отобрал у мужчины коробочку с кольцом и попросил их покинуть площадку.
Пользователи сети возмутились поступком аниматора, администрации «Диснейленда» пришлось приносить извинения влюбленной паре.
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