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КАК БЫ ОТРЕАГИРОВАЛИ ВЫ? ⟩ Неожиданно и дерзко: в Парижском «Диснейленде» аниматор испортил предложение руки и сердца

Limon.ee
Неожиданно и дерзко: в Парижском «Диснейленде» аниматор испортил предложение руки и сердца
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Диснейленд
Диснейленд Фото: Shutterstock

Сотрудник парка развлечений вырвал из рук растерянного мужчины коробочку с обручальным кольцом и попросил влюбленного сделать предложение девушке в другом месте, сообщает The New York Post.

Мужчина решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной в Парижском «Диснейленде», он договорился с администрацией парка о том, что поднимется с девушкой на огороженную площадку, но все пошло не по плану.

Когда жених встал на одно колено и попросил руки у возлюбленной, к ним подскочил аниматор в костюме Микки Мауса. Сотрудник парка отобрал у мужчины коробочку с кольцом и попросил их покинуть площадку.

Пользователи сети возмутились поступком аниматора, администрации «Диснейленда» пришлось приносить извинения влюбленной паре.

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